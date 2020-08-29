İBB'den satılık turizm arazisi

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy Mahallesinde bulunan 3 bin 857 metrekare büyüklüğündeki turizm + ticaret alanı imarlı arazi 450 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarıldı. 9 Eylül 2020 tarihinde saat 11.00’de yapılacak ihale için 13 milyon 500 bin TL de geçici teminat tutarı belirlendi.

İBB’nin ihaleyle ilgili bilgilendirmesinde, ‘’1946 ada, 96 parsel “1/1000’lik planda Turizm-Ticaret Alanı ve kısmen yol alanı (1/5000’lik Plan’da Şişli İlçesi, 1946 ada,96 parselin emsal hakları 29/12/2003 tt’li Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı onama sınırı içerisinde Zincirlikuyu Kavşağı ile 4. Levent Kavşağı arasında Büyükdere Caddesinden cephe alan ve Büyükdere Caddesinin batısında kalan parsellerde kullanılmak üzere transfer edilebilir.” notu bulunmaktadır.)’’ denildi.