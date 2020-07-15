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İBB COVID-19’un İstanbul turizmine yansımalarının boyutunu açıkladı
İBB COVID-19’un İstanbul turizmine yansımalarının boyutunu açıkladı

İBB COVID-19’un İstanbul turizmine yansımalarının boyutunu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi, Turizm Bülteni Temmuz 2020 sayısında turizmde yaşanan bir yıllık değişimleri açıkladı. İşte coronavirus salgınının İstanbul turizm verilerine yansımaları…

Turizm 15.07.2020, 21:37
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İBB COVID-19’un İstanbul turizmine yansımalarının boyutunu açıkladı

2020 yılının Mayıs ayında İstanbul’a gelen turist sayısı bir önceki aya göre %11.8 azalarak 847 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın Mayıs ayına göre ise İstanbul’a gelen turist sayısı %99.9 azaldı.

Türkiye’ye gelen turist sayısı ise Mayıs ayında bir önceki aya göre %23.1 artarak 29 bin 829 olarak gerçekleşirken bir önceki yıl aynı ayına göre %99.3 azaldı.

Mayıs ayında İstanbul’a havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı 768 kişi olurken, denizyolu üzerinden gelen yabancı ziyaretçi sayısı 79 oldu.

Mayıs ayında İstanbul’a havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı önceki aya göre 157 kişi azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 12 bin 693 kişi azaldı.

Denizyolu ile gelen yolcu sayısı ise bir önceki aya göre 44 kişi artarken, bir önceki yıla göre 3 bin 269 kişi azaldı.

Mayıs ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 46 yabancı ziyaretçi gelirken, en çok ziyaretçi alan havalimanı 366 kişi ile İstanbul Atatürk Havalimanı oldu.

Haydarpaşa ise İstanbul’a Mayıs ayında denizyolu ile gelen 79 yabancı ziyaretçiden 39’unu ağırlayarak en çok ziyaretçi alan liman oldu.

Mayıs ayında konaklama tesislerine geliş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %88.3 azalarak 110 bin 675 oldu.

Mayıs 2020’de İstanbul’da konaklama tesislerine geliş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %88.3, bir önceki aya göre ise %24.7 azalarak 110 bin 675 olarak gerçekleşti. Mayıs 2019’da İstanbul’da konaklayan yabancı turist oranı %48 iken, Mayıs 2020’de bu oran %31’e düştü.

Toplam geceleme süresine bakıldığında ise Mayıs ayında geceleme süresi bir önceki yılın aynı ayına göre %87.1 azalarak 263 bin 895 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında İstanbul’da konaklama tesislerinin doluluk oranı %6.5 olarak belirlendi.

İstanbul’da Mayıs 2020’de otel doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %86 azalarak %6.5 düzeyinde gerçekleşti. Doluluğun %2.3’ünü yabancı ziyaretçiler oluştururken %4.2’sini yerli ziyaretçiler oluşturdu.

Mayıs ayında konaklama tesislerinde ortalama kalış süresine bakıldığında; bakanlık belgeliiii konaklama tesislerinde ortalama kalış süresi 2.6 gün olarak belirlenirken, belediye belgeliiv konaklama tesislerinde ortalama kalış süresi 2.1 gün olarak belirlendi.

Mayıs ayında İstanbul’a 13 bin 118 vatandaş giriş yaparken 12 bin 459 vatandaş ise İstanbul’dan çıkış yaptı.

İstanbul’da 2020 yılı Mayıs ayında sınır kapılarına göre bakıldığında 13 bin 118 vatandaş yurtdışından geldi. Bunların 11 bin 246’sı havayolu ile geliş yaparken bin 872’si denizyolu ile geliş yaptı.

Sınır kapılarına göre çıkış yapan vatandaşlara bakıldığında ise 10 bin 689 vatandaş havayolu ile çıkış yaparken bin 770 vatandaş denizyolu ile çıkış gerçekleştirdi.

Haziran ayında İstanbul’da havaalanlarının yolcu trafiği %87.6 azaldı.

İstanbul’a havayolu ile gelen-giden yolcu sayısı Haziran 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %87.6 azalırken, bir önceki aya göre artarak 1 milyon 117 bin 120 olarak gerçekleşti.

Bu yolcuların 907 bin 253’ü iç hatlar yolcuları oluştururken 209 bin 867’sini dış hat yolcuları oluşturdu.

iTesise geliş: Konaklama tesislerine geceleme yapmak amacıyla yapılan giriş sayısıdır. Tesise giriş sayısı kişi bazlı bir değişken olmayıp, aynı turistin farklı zamanlarda yaptığı girişler ayrı girdiler olarak kaydedilmektedir.

iiGeceleme: Konaklama tesislerinde konaklayan turistlerin tesislerde geçirdikleri gecelerin sayısıdır.

iiiKültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İşletme Belgesi verilmiş olan konaklama tesisleri.

ivMahalli idareler tarafından belgelendirilmiş olan konaklama tesisleri.

#Istanbul
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