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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Ekovitrin'e konuştu

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ekovitrin için özel bir röportaj verdi. "Biz burada Hatay'ın çok az bir kısmını paylaşabiliyoruz" diyen Başkan, "Hatay 23 kadim medeniyetten 13'üne ev sahipliği yapmış bir şehir. Çok çetin, çok da narin bir coğrafyaya sahip. Suriye'ye komşu olması sebebiyle hak ettiği ilgiyi göremiyor." dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Ekovitrin'e konuştu

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ekovitrin için özel bir röportaj verdi. "Biz burada Hatay'ın çok az bir kısmını paylaşabiliyoruz" diyen Başkan, "Hatay 23 kadim medeniyetten 13'üne ev sahipliği yapmış bir şehir. Çok çetin, çok da narin bir coğrafyaya sahip. Suriye'ye komşu olması sebebiyle hak ettiği ilgiyi göremiyor." dedi.

31 Ocak 2020 Cuma 15:11
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Ekovitrin'e konuştu

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi bu yıl 24.sü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) stant açtı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi EMITT Fuarında

Hatay'ın tarihi, kültürel ve sosyal zenginliklerini tüm dünyaya tanıtmak için fuardaki yerlerini aldıklarını ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Şehrimizin kültürel, sosyal ve tarihi zenginlikleri ile gastronomik değerlerimizi ve 2021 yılının Nisan ayında yapacağımız EXPO'yu tanıtmak için buradayız. 36 ülkenin yer aldığı ve ülkemizden 60 şehrin katıldığı fuarın ilk gününde şehrimize ve standımıza gösterilen ilgi bizi memnun etti. Şehrimizin güzelliklerinin bir kısmını buraya taşıyabildik ancak çok daha fazlasını yerinde görmeleri için herkesi Hatay'a davet ediyorum" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi EMITT Fuarında

Ayrıca Lütfü Savaş, hazırlanan künefeyi çevirerek, konuklara ikram etti.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen fuar, 2 Şubat Pazar günü sona erecek.

Son Güncelleme: 31.01.2020 15:37
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