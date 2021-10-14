Güral Premier Hotels & Resorts’a iki ödül birden

Güral Premier Hotels & Resorts küresel çapta olan başarılarına yenisini ekledi...

Dünya standartlarında tesisleri ve konuklarına sunduğu hizmet mükemmelliği ile tanınan lüks otellerin belirlendiği küresel organizasyon World Luxury Hotel Awards’ta Güral Premier Hotels & Resorts, Luxury Family All – Inclusive Hotel ve Luxury Family Resort ödülleri ile küresel çapta sahip olduğu başarılara bir yenisini daha ekledi.

Her yıl turizm profesyonelleri tarafından World Luxury Hotel Awards’ta dünya çapında lüks oteller arasından en iyi oteller değerlendiriliyor. Tekirova merkezinde, çam ormanları içinde doğa ile iç içe, Türk mimari tarzı esas alınarak, konfor standartları en yüksek düzeyde tutularak inşa edilen Güral Premier Tekirova ve Türk mimarisinin eşsiz güzellikteki örneklerini içinde barındıran Güral Premier Belek, World Luxury Hotel Awards’ın ödülleri ile onurlandırdı.

Misafirlerine kusursuz hijyen hizmetiyle birlikte sağlıklı ve güvenli konaklama hizmeti sağlayan Antalya’nın en güzel iki konumunda yer alan Güral Premier Belek ve Güral Premier Tekirova, uluslararası alanda ülkemizi turizm açısından en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor.

Kum ve çakıl karışımı geniş plajı ile 200.000 m² arazi üzerinde bahçe içerisinde 2 ve 3 katlı birbirinden bağımsız binalardan oluşan ve toplam 22.000 m2 alana kurulu dev bir aquaparka sahip olan Güral Premier Tekirova ve doğayla iç içe şehrin gürültüsünden uzak yatay bir yapılaşma tarzı benimsenerek 120.000 m² ağaçlarla örülü bir alan üzerine, geleneksel Türk mimarisi esas alınarak inşa edilen Güral Premier Belek, tatil anlayışına yeni bir soluk getiriyor.

Güral Premier Hotels & Resort olarak daha önce birçok defa ödül kazandıklarını belirten Gürallar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, “Açıldığımız günden bu yana hizmet kalitemizi asla kaybetmedik. Bu ödüller bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Turizm ülkenin kalkınması için çok büyük bir etken. Turizmin ülkeye sağladığı ekonomik katkı yadsınamaz. Biz bu sorumluluğumuzun bilinci ile yolumuza devam edeceğiz” diyerek Güral Premier Hotels & Resorts Türk turizmi için önemini vurguladı.