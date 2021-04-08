Google aramalarında tatil aramaları zirveye çıktı

Koronavirüs salgını, insanlar evde kaldıkça ve işletmeler kapandıkça seyahat endüstrisine darbe vurdu. Ancak yeni veriler, aşıların sayısı arttıkça ve salgının biteceğine dair beklentiler güçlendikçe tüketicilerin rekor sayılarda tatil kaçamağı aradığını gösteriyor.

Google verilerine göre, ABD'deki tatil köyleri ve oteller için arama sorguları yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyelerinde . Google'a göre artış Kasım ayında başladı, "tatil köyü" aramaları hafif düşüşten önce 21 Mart'ta zirve yaptı ve "otel" aramaları da düşüşten önce 28 Mart'ta başladı.

Atmosphere Research Group'ta bir seyahat endüstrisi analisti olan Henry Harteveldt'e göre insanlar sadece tatil yerleri aramıyor, aynı zamanda rezervasyon yapıyorlar. Harteveldt, "Bunun adı. COVID intikam yolculuğu" dedi ve ekledi: “Evde sıkışıp kalmaktan bıktık ve yorulduk. Daha fazla insan aşılandıkça yollara ve gökyüzüne doğru ilerliyor ve oteller bundan yararlanıyor."

Otel pazarı araştırma şirketi STR'ye göre, Şubat ayında oda başına işletme giderleri hariç ABD otel karları, koronavirüs salgınından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ve beş yıldızlı oteller ile tatil köyleri ana yararlanıcılar gibi görünüyor.

Trend, uçak bileti satın alımındaki son ani artışlarla da uyumlu. American Airlines geçtiğimiz günlerde rezervasyonlarının salgın öncesi ortalamaların %90'ına ulaştığını söyledi. Ve geçen hafta, Delta, uçuş başına daha fazla yolcu barındırmak için uçuşlarda orta koltukları bloke etmeyi durdurma planlarını duyuran son havayolu oldu.

Ancak Harteveldt, oteller ve tatil köylerinin havayollarından çok daha büyük bir artış gördüklerini söyledi. Harteveldt, artan talep nedeniyle, Hawaii ve Meksika gibi popüler tatil yerlerindeki otellerin, salgın öncesi fiyatların üzerinde ücret talep ettiklerini belirtikyor.

Piyasa uzmanı, “Bir hafta sonu kaçamağı düşündüğümüzde, kendimizi şımartmaya meyilliyiz” diye konuşarak ekledi: "Ve pandemi sırasında pek çok insan parasını biriktirdi."

Harteveldt, daha fazla şehir kısıtlamalarını gevşettikçe eğlence amaçlı seyahatlerdeki artışın devam etmesini beklediğini söyledi. Harteveldt, iş seyahatlerinin sonbaharda başlamasını, ancak en az birkaç yıl içerisinde salgın öncesi döneme dönmemesini bekliyor.