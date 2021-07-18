Geceliği 20 Bin Euro olan villalar bile doldu!

Bayramda Türkiye genelinde 10 milyon kişi ve 10 milyar TL'lik seyahat ekonomisi bekleniyor. Belek'teki bir otelin genel müdürü, 2 bin eurodan başlayıp 20 bin euroya kadar gecelik fiyatı olan villaların bile bayram döneminde tamamen dolduğunu dile getirdi.

16 Temmuz günü mesai bitimiyle başlayan ve 25 Temmuz günü sona erecek Kurban Bayramı tatilinde, son yılların en büyük iç turizm hareketliliği yaşanıyor. Birçok turizm bölgesinde oteller yüzde 100 doluluğa ulaşarak 15-20 gün öncesinden satışlarını kapattı. Buna rağmen günde onlarca talep almaya devam ettiklerini açıklayan turizmciler, bunlara üzülerek olumsuz yanıt vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

10 MİLYON KİŞİ, 10 MİLYAR TL

Kurban Bayramı'nda akraba, eş, dost ziyaretleriyle birlikte 10 milyon kişi civarında bir seyahat hareketliliği öngördüklerini açıklayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayramda 10 milyar TL'lik de bir ekonomi beklendiğini kaydetti.

Temmuz-ağustos aylarının turizmcilerin altın ayları olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, üstüne bayramla ve bir de pandemiyle insanların uzun süredir evlerinden çıkamamaları nedeniyle oluşan seyahat özlemi de birleşince çok yoğun bir hareketlilik oluştuğunu dile getirdi. Bağlıkaya, "Şu an yazlık bir bölgedeyim ve bir yerden bir yere 1 saatte gidilemiyor, her yer kilit. Temmuz, ağustosu böyle geçiririz. Tabii maske, mesafe gibi kurallara dikkat ederiz ki eylülde tekrar kapanmayalım. İnşallah vatandaşlarımız dikkat eder" dedi.

İLÇE NÜFUSU 5-6 KATINA ÇIKTI

Bayramın en çok rağbet gördüğü bölgelerden biri olan turizm cenneti Kaş'ta, butik oteller ve villaların yüzde 100 doluluğa ulaştığı açıklandı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "İlçemizde bu kış döneminden bu yana artan bir rezervasyon talebi vardı ve şu an itibarıyla Kaş'ta hemen hemen yüzde 100 doluluğa ulaştık. Bayram sürecinde de yüzde 100 doluluk görünüyor. İlçemizin nüfusu 61 bin ve şu an itibarıyla ve bayram sürecindeki hizmet verdiğimiz nüfus 300 bine yakın olacak. 5-6 katına çıkıyor" dedi.

20 BİN EURO'LUK VİLLALAR BİLE DOLDU

Lüks tatil merkezi Belek bölgesinde ise otellerin şu an yüzde 80'in üzerinde dolu olduğunu açıklayan bir başka oteline genel müdürü Ali Kızıldağ da doluluğun sosyal mesafe ve pandemi kurallarına aykırı olacağından dolayı hem Covid önlemleri hem de verilecek hizmet kalitesi açısından belirli düzeyde odaları boş bıraktıklarını kaydetti.

Bu Kurban Bayramı'nda geçen yıllara göre çok daha yoğun talep aldıklarını belirten Kızıldağ, otel olarak 2 bin eurodan başlayıp 20 bin euroya kadar gecelik fiyatı olan villaların bile bayram döneminde tamamen dolduğunu dile getirdi.