Gastronomi Şehri Hatay Arsuz'da Unutulmaz Bir Yaz Tatili Rehberi

Arsuz plajı, sadece Hatay bölgesiyle sınırlı kalmayıp çevre il ve ilçelerden gelen birden fazla turist tarafından da ziyaret edilmektedir. Arsuz plajı bölgesine yakın bir mesafede bulunan dalgakıran nedeniyle çok az dalga olması sebebiyle oldukça keyifli bir denizi bulunur.

Sahil çevresine kurulan birbirinden kaliteli bar, restoran ve kafeler sayesinde bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler için oldukça keyifli ve huzurlu bir ortam oluşturuyor. hakkında bilgi vermeden önce arsuz bölgesinde görülmesi gereken birden fazla alanın bulunması nedeniyle Arsuz ziyaretinin en kısa 2 gün olmasına özen gösterin. Bu iki gün içerisinde hem Arsuz’u hem de çevre bölgelerde bulunan birbirinden değerli alanları da görme imkânı bulabilirsiniz. Eşsiz doğal güzellikleri ve sakinliğiyle ön plana çıkan Arsuz, görülmesi gereken en huzurlu tatil bölgeleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle geç kalmadan Arsuz’u ziyaret ederek hem huzurun tadını çıkarın hem de keyifli tatilin tadını çıkarın.

Arsuz’da Mukakkak Gezilmesi Gereken 4 Yer

Meryem Ana Havuzu: Meryem ana havuzu kutsal olarak kabul edilmektedir. Bunun sebebi ise Meryem ananın Kudüs’ten Efes bölgesine yolculuk yaptığı sırada yıkandığı alan olarak kabul edilmektedir. Hristiyanlar tarafından kutsal bölge olarak kabul edilmesinin sonucunda her yıl düzenli olarak 14 Ağustos tarihinde dini törenler Meryem Ana havuzu bölgesinde yapılmaktadır. Arsuz ziyareti sırasında görebileceğiniz en önemli bölgelerden bir tanesidir.

Kutsal Havariler Kilisesi: Arsuz merkeze 4 kilometrelik mesafede bulunan Arpaçiftlik mahallesinde bulunan kutsal havariler kilisesi, geçmiş dönemlerden günümüze kadar yapılan birden fazla kazı çalışması sonucunda oraya çıkarılmıştır. Yapılan kazı sonuçlarından sonra toprak altından çıkarılan kilise, tarihe merak duyan ve ilgi çekici mimarisiyle ziyaretçilerine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca 6. Yüzyıla ait olduğu düşünülen mozaik ve mezarlar da yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Kutsal havariler kilisesine girişler ise ücretsizdir.

Deniz Feneri: Arsuz ziyaretiniz sırasında görmeniz gereken en enteresan bölgelerden biri de deniz feneridir. Arsuz merkeze 30 kilometrelik mesafede bulunan bu deniz feneri 1933 yılında inşa edilmiştir. Deniz fenerinin kule yüksekliği ise 5 metreden oluşmaktadır. İlk inşa edildiği dönemlerde o döneme ait en yaygın olan gaz ile kullanılırken koruma altına alındıktan sonra ise kesme taş kullanılmaya başlanmıştır. Arsuz bölgesinde görülmesi gereken en önemli alanlardan bir tanesidir.

Mar Yuhanna Kilisesi: Arsuz merkezin en işlek caddesi üzerinde yer alan Mar Yuhanna kilisesi, tarihi bakımdan incelendiğinde ise yaklaşık olarak 500 yıllık bir tarihe sahiptir. Rum Ortodoks kilisesinin en belirgin örneği olarak kabul edilen bu kilise 2017 yılında restore edilerek günümüzde aktif olarak kullanılan bir kilisedir. Tarihe ışık tutan ve günümüze kadar ayakta durmayı başaran en özel alanlar arasındadır. Çan kulesi ve içinde bulunan süslemeleri nedeniyle görülmeye değer alanlar arasındadır.

Arsuz’da Konaklayabileceğiniz Oteller

Arsuz’da konaklayabileceğiniz tesisler müşteri memnuniyetini ve konforu en üst seviyede tutmaktadır. Bu nedenle Arsuz ziyaretiniz sırasında hem keyifli bir tatilin keyfini çıkarırken hem de konfor ve huzurlu bir şekilde dinlenme fırsatı bulabilirsiniz. Ayrıca Arsuz bölgesi ya da çevre bölgelerde konaklama yapmayı düşünenler için ​​​​​​​ sitesini ziyaret ederek en konforlu ve en iyi hizmeti sunan tesisleri öğrenebilirler.

İssos Otel: İskenderun merkezine 16 kilometre ve Hatay Hava alanına 52 kilometre mesafede bulunan bu tesis denize sıfır konumda yer almaktadır. Konforlu ve kaliteli bir hizmet sunan bu tesis bünyesinde su kaydırağı da bulunmaktadır. Arsuz bölgesinde gezilebilecek yerlere yakın konumda olması nedeniyle de özellikle yerli turistler tarafından da sıklıkla ziyaret edilmektedir.

Club Casmin Hotel: Arsuz bölgesinde en konforlu ve gerek mimarisi gerekse yemyeşil alanlarıyla en konforlu tesisler arasındadır. Tesis bünyesinde açık havuz, kapalı havuz ve aqua park bulunmaktadır. Bunların yanı sıra müşterilerin keyifli dakikalar geçirmeleri amacıyla su kaydırağı, hamam ve sauna gibi birbirinden farklı aktiviteleri bulunmaktadır. Arsuz bölgesinde konaklayabileceğiniz en iyi tesis olmasının yanı sıra güler yüzlü personelleri ve konforlu otel odalarıyla kendi sınıfları arasında en iyi tesis olma özelliğini de taşımaktadır.