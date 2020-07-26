Fransa, Türkiye’den gelenlere koronavirüs testi zorunluluğu getirdi

Başbakan Jean Castex, Charles de Gaulle Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Cezayir, Güney Afrika, Hindistan, İsrail, Kuveyt, Katar, Madagaskar, Panama, Peru, Sırbistan ve Umman’dan gelen yolculardan test isteneceğini bildirdi.

Uygulamaya göre, yolcuların Fransa’ya gelmeden en fazla 72 saat içerisinde test yaptırmaları veya Fransa’ya girişte havalimanlarında teste tabi tutulmaları gerekecek.

Testin Fransa’daki havalimanında yapılması halinde sonuçlar 24 saat içerisinde ilgili kişiye telefon veya elektronik posta yoluyla bildirilecek.

Testi pozitif çıkan kişilerin karantina altında tutulmaları zorunlu olacak.

Uygulama 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek. (avrupahaberi.com)