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Firuz Bağlıkaya yeniden TÜRSAB başkanı seçildi

TÜRSAB'ın 25. Genel Kurulu kapsamında bugün Başkanlık seçimi yapıldı. Oylarının yüzde 60’ını alan eski başkan Firuz Bağlıkaya güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Turizm 27.11.2022, 21:25
Firuz Bağlıkaya yeniden TÜRSAB başkanı seçildi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Kurul’nda bugün Başkanlık seçimi gerçekleştirildi. 3 bin 700 acentenin katıldığı seçimde yüzde 60 oranında oy alan eski başkan Firuz Bağlıkaya yeniden başkan seçildi.

TÜRSAB'ın Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Davut Günaydın-Tigris Turizm

Hasan Eker- Burkon Turizm

Yıldırım Taş- Turizm Atölyesi

Mehmet Akyıl- Akyıl Turizm

Mehmet Hasan Güneysu- Anx Services Turizm

Talip Aldemir- A-Andromeda

Elif Üral- Medworld Turizm

A Fetullah Aşkın- Altınoluk Turizm

Yönetim Yedek Üyeler

Yedek Üye Sea Kekova Tour Rıza Perçin

Yedek Üye Papirus Turizm Özgen Uysal

Yedek Üye İzmir İzcesa Turizm Engin Ceylan

Yedek Üye 28 Anse Turizm Esra Başeskioğlu

Yedek Üye Çakıltaşı Turizm Oya Ebru Küçükel

Yedek Üye New World Travel Turizm Kerem Serkan Çoban

Yedek Üye Paximum Turizm Erol Türk

Yedek Üye Gömü Tourism And Travel Ageny Gökhan Ataseven

Yedek Üye Rover Turizm ve Organizasyon Ali Yaramışlı

Denetim Kurulu

Asil Üye Gita Tur Hakan Bayındır

Asil üye Birey Turizm Eşref Şentürk

Asil Üye Profession Turizm Tülay Salihoğlu

Yedek Üye Oktay Karadeniz Tour Oktay Karadeniz

Yedek Üye Gülasya Turizm İbrahim Gül

Yedek Üye Kaş Özgür Turizm Özgür Borucu

Disiplin Kurulu

Asil Üye Canatan Seyahat Acentası Hacı İbrahim Canatan

Asil Üye Arnika Turizm İbrahim Tanrıverdi

Asil Üye Uzman Turizm Muharrem Güldemir

Yedek Üye Mutlu Turizm Hamdullah Elalmış

Yedek Üye Asaria Turizm Özgür Ildır Öksüz

Yedek Üye Yusuf Alfat Turizm Yusuf Alfat

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