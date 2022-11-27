Firuz Bağlıkaya yeniden TÜRSAB başkanı seçildi
TÜRSAB'ın 25. Genel Kurulu kapsamında bugün Başkanlık seçimi yapıldı. Oylarının yüzde 60’ını alan eski başkan Firuz Bağlıkaya güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Kurul’nda bugün Başkanlık seçimi gerçekleştirildi. 3 bin 700 acentenin katıldığı seçimde yüzde 60 oranında oy alan eski başkan Firuz Bağlıkaya yeniden başkan seçildi.
TÜRSAB'ın Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Davut Günaydın-Tigris Turizm
Hasan Eker- Burkon Turizm
Yıldırım Taş- Turizm Atölyesi
Mehmet Akyıl- Akyıl Turizm
Mehmet Hasan Güneysu- Anx Services Turizm
Talip Aldemir- A-Andromeda
Elif Üral- Medworld Turizm
A Fetullah Aşkın- Altınoluk Turizm
Yönetim Yedek Üyeler
Yedek Üye Sea Kekova Tour Rıza Perçin
Yedek Üye Papirus Turizm Özgen Uysal
Yedek Üye İzmir İzcesa Turizm Engin Ceylan
Yedek Üye 28 Anse Turizm Esra Başeskioğlu
Yedek Üye Çakıltaşı Turizm Oya Ebru Küçükel
Yedek Üye New World Travel Turizm Kerem Serkan Çoban
Yedek Üye Paximum Turizm Erol Türk
Yedek Üye Gömü Tourism And Travel Ageny Gökhan Ataseven
Yedek Üye Rover Turizm ve Organizasyon Ali Yaramışlı
Denetim Kurulu
Asil Üye Gita Tur Hakan Bayındır
Asil üye Birey Turizm Eşref Şentürk
Asil Üye Profession Turizm Tülay Salihoğlu
Yedek Üye Oktay Karadeniz Tour Oktay Karadeniz
Yedek Üye Gülasya Turizm İbrahim Gül
Yedek Üye Kaş Özgür Turizm Özgür Borucu
Disiplin Kurulu
Asil Üye Canatan Seyahat Acentası Hacı İbrahim Canatan
Asil Üye Arnika Turizm İbrahim Tanrıverdi
Asil Üye Uzman Turizm Muharrem Güldemir
Yedek Üye Mutlu Turizm Hamdullah Elalmış
Yedek Üye Asaria Turizm Özgür Ildır Öksüz
Yedek Üye Yusuf Alfat Turizm Yusuf Alfat