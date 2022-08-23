Financial Times: 'Türkiye’nin kırılgan ekonomisinde turizm gelirleri çok önemli'

Financial Times’ta Laura Pitel imzalı haberde turizmdeki hareketliliğin yalnız sektör için değil, sağladığı döviz geliri nedeniyle ülke ekonomisinin içine girdiği kırılganlıktan kurtarılmasında önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Haberde, yaz turizminin yalnız işletmeler için değil, ekonomiyi ayakta tutmak için dövizi elde etme yarışındaki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yetkilileri için de büyük bir rahatlık sağladığı belirtilerek, İstanbul Koç Üniversitesi'nde ekonomi profesörü Selva Demiralp’in, “Bu ortamda baskıları hafifletmek için turizmden elde edilen gelir kritik önem taşıyor. Hükümet günü kurtarmak için son seçenek olarak turizme döndü" değerlendirmesine yer veriliyor.

Haberde şöyle deniyor:

“ Turizm gelirleri, artan enerji maliyetlerinin Türkiye ekonomisine vereceği zararı sınırlamaya yardımcı oluyor, ancak uzmanlar, ülkenin sıkıntılarını çözmenin pek mümkün olmadığını söylüyor.

Barclays geçen ay, ithalat ve ihracat arasındaki dengesizliği yansıtan bu yılki cari hesap açığı tahminini, beklenenden daha iyi turizm gelirleri sayesinde 4 milyar dolar ile 35 milyar dolar arasında revize etti.

Ancak bu “geçici olumlu tablonun” sonbahardan itibaren havaların soğumasıyla birlikte turizm gelirlerinin düşmesi, enerji ihtiyacının artması ve dış borç ödemelerinin lira ve döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturmasıyla değişeceği konusunda da uyardı. Geçen hafta Erdoğan, enflasyon yükselmeye devam ederken bile faiz oranlarını düşürerek piyasaları şok etti.