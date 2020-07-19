banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Bodrum turizmini kötüleyen yabancı gazetelerin yaptığı haberler ters tepti
Bodrum turizmini kötüleyen yabancı gazetelerin yaptığı haberler ters tepti
İBB Meclisi'nden Ayasofya ile ilgili önemli karar
İBB Meclisi'nden Ayasofya ile ilgili önemli karar
Her bütçeye uygun püfür püfür Karadeniz
Her bütçeye uygun püfür püfür Karadeniz
BB. Erzurumspor, yeniden Süper Lig'de!
BB. Erzurumspor, yeniden Süper Lig'de!

Filosuna bir gemi daha ekledi

Pandemi nedeniyle 2020 operasyonlarını geçici olarak erteleyen Celestyal Cruises, 2021 için tam gaz hazırlanıyor. Süreci geleceğe iyimser bakarak değerlendiren kruvaziyer firması, Costa Cruises’dan aldığı orta ölçekli gemiyi filosuna kattı. 1800 yolcuyu misafir edebilecek olan bu yeni gemide, 132’si balkonlu suit olmak üzere 789 kabin bulunuyor

Turizm 19.07.2020, 09:07
10
Filosuna bir gemi daha ekledi

Türkiye limanlarına en çok uğrak yapan kruvaziyer firması Celestyal Cruises, pandemi nedeniyle tüm dünya pazarında seferlerini durdurduğunu açıklamıştı. Yunan Adaları ve Doğu Akdeniz destinasyonlarının en çok tercih edilen cruise firması bu süreci stratejik planlamalar ve büyüme hedefleri ile değerlendirdi. Celestyal Cruises, Costa Cruises'tan NeoRomantica adlı gemiyi alarak filosunu büyüttüğünü açıkladı.

2012 yılında kapsamlı şekilde yenilenen 1.800 yolcu kapasiteli NeoRomantica orta ölçekli bir gemi. 132'si balkonlu 789 kabine sahip cruise gemisinde yemek ve eğlence mekanları, barlar ve dinlenme salonları, iki havuz, spor salonu ve panoramik bir spa bulunuyor.

Celestyal Cruises CEO'su Chris Theophilides yeni yatırımlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Covid-19 operasyonlarımıza geçici bir duraklama getirmiş olsa da işimizi büyütmek ve stratejik yatırım planlarımızı yapmak için engel değil. Geleceğe iyimser bakıyoruz. Celestyal Cruises deneyimini daha çok kişiye yaşatmak için filomuzu büyütme kararı aldık. Bu orta ölçekli kruvaziyer gemisini filomuza eklemiş olmamızdan dolayı çok memnunum. 2012 yılında yenilenmesiyle birlikte denizlerin popüleri haline gelen NeoRomantica’yı değerli misafirlerimizin de seveceğine hiç kuşkum yok. Filomuza eklenen bu yeni gemiyle birlikte benzersiz deneyimler sunmaya ve büyüleyici rotalara açılmaya devam edeceğiz.’’

Celestyal Cruises Türkiye temsilciliğini yapan Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz ise 2021 sezon programı için müjdeli haberi verdi: ‘’Celestyal Cruises, Türkiye limanlarına yılın ilk seferlerlerini düzenleyen aynı zamanda da en çok uğrak yapan cruise firması. Bu sezon 5 Nisan’da Galataport’a ilk gelen gemi de yine Celestyal Cruises olacaktı, fakat pandemi nedeniyle tüm dünya pazarlarında 2020 operasyonlarımız durdu. Ama hedeflerimiz şaşmadı. Bu süreci 2021’i en iyi şekilde geçirmek için değerlendiriyoruz. Yeni yatırımlar, büyüme odaklı çalışmalara fokuslandık. Filomuza yeni eklenen gemi bize güç katacak; özgün seyahat deneyimimizi daha çok seyahatsevere ulaştırmamız için fırsat olacaktır. 2021 sezon programlarımızı yakında duyuracağız.

Mart 2021’de başlayacağımız yeni seferlerimizde misafirlerimizin çok seveceği  ilave yeni destinasyonlarımız olacak; Siros ve Selanik’i de rotamıza aldığımızı şimdiden müjdeleyebilirim. İstanbul çıkışlı ve rotasında Çanakkale’nin de olduğu programımız elbette 2021’de de olacak; yine Kuşadası çıkışlı 3, 4 ve 7 gecelik Kuşadası çıkışlı programlarımızla Türkiye limanlarına en çok uğrayan cruise firması olmayı sürdüreceğiz. Misafirlerimiz gelecek sezon programlarımız için bizi takip ederlerse fırsatları, kampanyaları  kaçırmamış olurlar.’’

Yorumlar (0)
banner378
28°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 33 43
9. Antalyaspor 32 41
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 36 62
5. M. United 36 62
6. Wolverhampton 36 56
7. Tottenham 36 55
8. Sheffield United 36 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 36 53
11. Everton 36 46
12. Southampton 36 46
13. Newcastle 36 43
14. Crystal Palace 36 42
15. West Ham 36 37
16. Brighton 36 37
17. Watford 36 34
18. Bournemouth 36 31
19. Aston Villa 36 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 86
2. Barcelona 37 79
3. Atletico Madrid 37 69
4. Sevilla 37 67
5. Villarreal 37 57
6. Real Sociedad 37 55
7. Getafe 37 54
8. Valencia 37 53
9. Granada 37 53
10. Athletic Bilbao 37 51
11. Osasuna 37 51
12. Levante 37 46
13. Eibar 37 42
14. Real Betis 37 41
15. Deportivo Alaves 37 39
16. Real Valladolid 37 39
17. Celta de Vigo 37 36
18. Leganés 37 35
19. Mallorca 37 32
20. Espanyol 37 24
Namaz Vakti 19 Temmuz 2020
İmsak 03:50
Güneş 05:41
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:40
Yatsı 22:23