Filosuna bir gemi daha ekledi

Türkiye limanlarına en çok uğrak yapan kruvaziyer firması Celestyal Cruises, pandemi nedeniyle tüm dünya pazarında seferlerini durdurduğunu açıklamıştı. Yunan Adaları ve Doğu Akdeniz destinasyonlarının en çok tercih edilen cruise firması bu süreci stratejik planlamalar ve büyüme hedefleri ile değerlendirdi. Celestyal Cruises, Costa Cruises'tan NeoRomantica adlı gemiyi alarak filosunu büyüttüğünü açıkladı.

2012 yılında kapsamlı şekilde yenilenen 1.800 yolcu kapasiteli NeoRomantica orta ölçekli bir gemi. 132'si balkonlu 789 kabine sahip cruise gemisinde yemek ve eğlence mekanları, barlar ve dinlenme salonları, iki havuz, spor salonu ve panoramik bir spa bulunuyor.

Celestyal Cruises CEO'su Chris Theophilides yeni yatırımlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Covid-19 operasyonlarımıza geçici bir duraklama getirmiş olsa da işimizi büyütmek ve stratejik yatırım planlarımızı yapmak için engel değil. Geleceğe iyimser bakıyoruz. Celestyal Cruises deneyimini daha çok kişiye yaşatmak için filomuzu büyütme kararı aldık. Bu orta ölçekli kruvaziyer gemisini filomuza eklemiş olmamızdan dolayı çok memnunum. 2012 yılında yenilenmesiyle birlikte denizlerin popüleri haline gelen NeoRomantica’yı değerli misafirlerimizin de seveceğine hiç kuşkum yok. Filomuza eklenen bu yeni gemiyle birlikte benzersiz deneyimler sunmaya ve büyüleyici rotalara açılmaya devam edeceğiz.’’

Celestyal Cruises Türkiye temsilciliğini yapan Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz ise 2021 sezon programı için müjdeli haberi verdi: ‘’Celestyal Cruises, Türkiye limanlarına yılın ilk seferlerlerini düzenleyen aynı zamanda da en çok uğrak yapan cruise firması. Bu sezon 5 Nisan’da Galataport’a ilk gelen gemi de yine Celestyal Cruises olacaktı, fakat pandemi nedeniyle tüm dünya pazarlarında 2020 operasyonlarımız durdu. Ama hedeflerimiz şaşmadı. Bu süreci 2021’i en iyi şekilde geçirmek için değerlendiriyoruz. Yeni yatırımlar, büyüme odaklı çalışmalara fokuslandık. Filomuza yeni eklenen gemi bize güç katacak; özgün seyahat deneyimimizi daha çok seyahatsevere ulaştırmamız için fırsat olacaktır. 2021 sezon programlarımızı yakında duyuracağız.

Mart 2021’de başlayacağımız yeni seferlerimizde misafirlerimizin çok seveceği ilave yeni destinasyonlarımız olacak; Siros ve Selanik’i de rotamıza aldığımızı şimdiden müjdeleyebilirim. İstanbul çıkışlı ve rotasında Çanakkale’nin de olduğu programımız elbette 2021’de de olacak; yine Kuşadası çıkışlı 3, 4 ve 7 gecelik Kuşadası çıkışlı programlarımızla Türkiye limanlarına en çok uğrayan cruise firması olmayı sürdüreceğiz. Misafirlerimiz gelecek sezon programlarımız için bizi takip ederlerse fırsatları, kampanyaları kaçırmamış olurlar.’’