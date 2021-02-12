ERZİNCAN SOSYAL MESAFELİ TURİZME HAZIRLANIYOR!

andemi ile birlikte durma noktasına gelen dünya turizmi için turizmciler yeni dönemde yeni kararlar almaya başladı. Türkiye’de ise 2021 sezonu beklentileri turizmcilere umut veriyor. Yeni dönemde mevsimsel kıyı turizminin yanında, 12 aylık kültür turizmi beklentisi de oldukça yüksek. TURSAB Başkan Danışmanı Orhan Karayaşar ve Erzincan Valisi Mehmet Makas, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek, Türk turizmini ve Erzincan’ın turizm beklentilerini değerlendirdiler.

Erzincan’da bir turizm devrimi yapılacağını belirten Karayaşar, “Kıyı turizmimizin dünyada her zaman en üst sıralarda rekabet edeceğini biliyoruz. Tarihsel ve kültürel miraslarımızın tanıtımı için cennet ülkemizin her yerini 12 ay tanıtmaya devam edeceğiz. Erzincan başta olmak üzere turizm devrimlerinin sonuna kadar destekçisi olacağız” dedi. Erzincan Valisi Mehmet Makas ve ekibinin, Erzincan turizminin hak ettiği yere gelmesi adına gereken hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığını ifade eden Orhan Karayaşar, kendilerini misafir eden Vali Mehmet Makas’a ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Karayaşar, Erzincan turizminin gelişmesi adına Erzincan Valisi Mehmet Makas ile aynı duyarlılığı paylaştıklarını belirterek, bölgede turizm faaliyetlerinin yükselmesi için gereken tüm sorumluluğu aldıklarını ifade etti.

“Erzincan, bilinenin çok üzerinde bir potansiyele sahip”

Turizm acenteleri ile birlikte yaptıkları ziyaretin çok verimli geçtiğini kaydeden Karayaşar, “Sayın Valimiz ile Erzincan bölgemizin bilinenin çok üzerinde bir potansiyele sahip olduğunu konuştuk. Kültürel mirası, kış turizmi, gastronomisiyle dünyaya tanıtılması gereken bir bölgemiz. Bu konuda çalışmalarımızı hızlandırdık ve yıl sonunda Erzincan’ımızı binlerce turistin ziyaret edeceği bir destinasyon haline getireceğiz” dedi.

“Kontrollü turizm başlıyor”

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken ülkemizin, yeni dönemde “kontrollü turizm” sistemine geçeceğini belirten Karayaşar, “Bu süreçte en çok zarar gören sektörlerin başında turizm geldi. Sektörümüzün canlanması için yerli-yabancı turistlerin güvenli seyahat edecekleri, sağlık kaygısı olmadan tatillerini geçirebilecekleri yeni sistemler oluşturuyoruz. Sosyal mesafeli ve kontrollü turizm için, tüm turizm çalışanlarımızı bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye ve yeni metotlar geliştirmeye başladık. Bu dönemi yeniden canlanarak atlatacağız” diye ifade etti. Normalleşme sürecinin yakında başlamasını beklediklerini belirten Karayaşar, “Ülkemizin cennet köşelerini ve doğal açık hava harikalarını görmek isteyen ziyaretçiler için mesafeli ulaşım ve seyahat öncesi rutin testler yapılacak turlar planlıyoruz. Sayın valimiz Mehmet Makas ile yaptığımız görüşmeler sonucunda vatandaşlarımızın beklentilerinin de bölgede turizmi canlandırma yönünde olduğunu öğrendik. Çalışmalarımızı sayın valimizden aldığımız bilgiler öncülüğünde ve vatandaşlarımızla ortak bir duyarlılıkla yürüterek Erzincan için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ” diye konuştu.