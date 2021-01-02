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En iyi ücretsiz seyahat uygulamaları

Her gezi veya seyahatte, ki bu bir doğa gezi planlaması da olsa muhakkak mobil cihazlarımızda en iyi ücretsiz seyahat uygulamaları adı verilen uygulamaları ya yol bulmak, ya rota tespit etmek ya da o ülkenin konuşulan dili ile ilgili bir şeyler öğrenmek için kullanırız.

Turizm 02.01.2021, 10:15
5
En iyi ücretsiz seyahat uygulamaları

Her gezi veya seyahatte, ki bu bir doğa gezi planlaması da olsa muhakkak mobil cihazlarımızda en iyi ücretsiz seyahat uygulamaları adı verilen uygulamaları ya yol bulmak, ya rota tespit etmek ya da o ülkenin konuşulan dili ile ilgili bir şeyler öğrenmek için kullanırız. Navigasyondan başlayarak gideceğimiz yerler ile ilgili seyahat yorumlarına, gezgin tavsiyelerine kadar hemen her şeyi mobil cihazlarımızda kullanabileceğimiz en iyi ücretsiz seyahat uygulamaları nelermiş hep beraber inceleyelim.

En İyi Ücretsiz Seyahat Uygulamaları: maps.me

maps.me uygulaması seyahat severlerin en sevdiği uygulamalardan biridir çünkü bu uygulama için gittiğiniz ülkedeki internet bağlantısına ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu uygulamada yapmanız gereken tek şey hangi ülkeye gidecekseniz o ülkenin haritasını mobil cihazınıza indirmek. Uygulamanın resmi internet sayfasında çevrimdışı harita uygulamaları arasında 1. olduğuna dair bir hatırlatma da bulunuyor. Uygulamada dilerseniz not tutabiliyor dilerseniz de navigasyon özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Uygulamayı denediğinizde haritalarda yer alan detaylar örneğin bisiklet yollarını bile en detaylı şekilde göstermesi en güzel özelliklerinden biridir.

https://maps.me/

En İyi Ücretsiz Seyahat Uygulamaları: Google Translate

Çevirim dışı kullanıma izin vermesi ile gönülleri fetheden Google Translate, gitmek istediğiniz ülkenin kullandığı ana dili mobil cihazınıza indirdiğinizde size kolaylık sağlamaktadır. Cümle çevirileri konusunda oldukça başarılı olan Google Translate uygulaması içinde yer alan mikrofon özelliğini açarak iki kişinin karşılıklı konuşması mümkün oluyor. Yani bu şekilde bir nevi çevirmenlik hizmeti almış oluyorsunuz. Uygulama yaklaşık olarak 105 dili desteklemektedir.

Android Cihazlar: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=tr

IOS Cihazlar:

https://apps.apple.com/us/app/google-translate/id414706506

Wi-Fi Finder

Yurtiçi gezi veya yurtdışı gezilerde kullanabileceğiniz bu uygulama bulunduğunuz yerlerdeki şifreli veya şifresiz tüm wi-fi ağlarını görüntülemenize yardımcı oluyor. Ayrıca bağlantının hem harita üzerindeki yerini hem de sinyal gücünü en detaylı şekilde gösteren bu uygulama özellikle gezginler tarafından sıklıkla kullanılıyor.

IOS Cihazlar:

https://apps.apple.com/us/app/wifi-finder-connect-internet/id1011519

Android Cihazlar:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.speedspot.wififinder&hl=tr

Foursquare

Bu uygulamayı bilmeyeniniz ve duymayanınız eminiz ki yoktur. Bulunduğunuz yerdeki tüm kafe, bar, eğlence yerleri vs. gibi bilgileri uygulama ile keşfedebiliyorsunuz. Ücretsiz olan uygulamanın en güzel yanlarından birisi de kullanıcıların deneyimlerini keşfedip yorumlarını okuyarak gitmeyi istediğiniz yer ile ilgili detaylı bilgi edinebiliyorsunuz hatta kendi deneyimlerinizi de uygulamadan diğer kullanıcılar ile paylaşabiliyorsunuz.

Rail Planner

Interrail yapan kişilerin imdadına koşan bu uygulama Avrupa’da tren seyahati yapmayı sevenlerin en fazla kullandıkları uygulamalar arasındadır. Uygulamanın en önemli özelliği çevrimdışı çalışabiliyor olmasıdır. Trenlerin hangi saatte ve hangi durakta olacakları hatta hızlı tren veya normal tren ayrımları da uygulama içinde yer alıyor.

https://www.eurail.com/en/plan-your-trip/rail-planner-app

Accuweather

Seyahat planlamalarınızda mutlaka hava durumunu öğrenmek isteyeceksiniz. Accuweather uygulaması size hem günlük hem de ileri tarihler için hava durumunu sunuyor. Seyahatinizden önce uygulamayı kullanmanız valizinizi hazırlamanız için de size yardımcı olacaktır.

https://www.accuweather.com/

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