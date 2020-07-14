Rus turistin en uğrak noktası olan Antalya, Covid-19 sonrası normalleşme için yoğun tedbirler almaya devam ediyor. Özellikle Rusya pazarından yoğun ilginin geldiği şu günlerde Türk turizmcilerinin gözü de uçuşların bir an önce başlamasında.

RUSLAR TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYOR

Milliyet’te yer alan habere göre muhabirlere açıklamalarda bulunan POYD Başkanı Ülkay Atmaca, turistlerin bir an önce uçuş yasağının kalkmasını beklediğine dikkat çekerek Rus misafirlerin Türkiye’yi çok özlediğini şu sözlerle aktardı:

“Uçuş yasağı ve Rusya’daki virüs tehlikesi bittiğinde, en hızlı toparlanma Rusya pazarında olacak. Çünkü Ruslar, Türkiye’yi çok seviyor. Otellerimizi arayıp ‘Oteller açıldı mı?, Ne tür önlemler var?’ diye sürekli soruyorlar.”

TÜRK TURİZMİ RUSLARIN GELİŞİNE HAZIR!

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay ise şunları söyledi:

“Rusların en sevdiği ülkeyiz. Geçen sene yaklaşık 7 milyon Rus, Türkiye’de tatil yaptı. Rus misafirlerimizin uçuşlar açılır açılmaz Türkiye’ye gelmek istediği bilgisini alıyoruz. Türk turizmi de Rusların gelişine hazır. Antalya’da birçok otel sertifika programı alıyor.”