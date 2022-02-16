EMITT, 2022 Yılında da Turizm Sektörünün Buluşma Noktası Oldu!

Türkiye’nin lider sektörlerinde öncü fuarlar düzenleyen Hyve Group’un bünyesinde organize edilen “25. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı” 9-12 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar & Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Fuar, T.C Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla açıldı. Fuar süresince Büyükelçiler, Konsoloslar, Valiler, katılımcı il ve ilçelerin Belediye Başkanları, bürokratlar ve sektörel birlikler tarafından ziyaret edilen EMITT’e ilgi büyüktü.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan 25. EMITT Turizm Fuarı’nda 110 ülkeden 33.595 bin ziyaretçi ve 500’e yakın katılımcı ağırlandı. Fuar kapsamında her yıl gerçekleşen “davetli tur operatörü” programına bu yıl Amerika, Avustralya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Kanada, Yunanistan, Rusya, Hindistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Azerbaycan gibi önemli ülkeler başta olmak üzere toplam 55 ülkeden gelen 200’ü aşkın davetli tur operatörü katıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında gerçekleştirilen 25. EMITT Turizm Fuarı, turizm profesyonelleri ile uygun fiyata en iyi tatil destinasyonlarında tatil planlamak isteyenleri ağırladı.

25. EMITT fuarının Türkiye ekonomisine, turizmine ve ülke markasına büyük katkısı olduğuna dikkat çeken EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, “EMITT Fuarı, iki yıllık aranın ardından çok değerli devlet organları, sektörel birlikler, tur operatörleri ve seyahat acentaları ile konaklama tesislerinin yanı sıra havayolları, ulaşım ve bilişim teknolojileri firmaları gibi turizm sektöründe hizmet veren farklı profesyonellerin buluşma noktası oldu.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Daha önceki fuarlarda olduğu gibi bu yıl da yeni ihracat kanalları oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz VIP Alım Heyeti programımız büyük ilgi gördü. Program kapsamında; Amerika’dan Avustralya’ya kadar 5 kıtadan, toplamda 55 ülkeden gelen 200’ün üstünde yabancı alıcı fuarda yerini aldı. Uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve iş birliği fırsatları sunan EMITT’te katılımcıların daha fazla fayda sağlayıp daha verimli görüşmeler yapılabilmesi adına geliştirdiğimiz Hyve Connect uygulaması (B2B randevu sistemi) ile tüm katılımcılarımız 200’ün üzerindeki davetli tur operatörüyle önceden randevulaşarak görüşme imkanına sahip olabildi.”

Aydın, turizm sektörüne yön veren uzmanları EMITT’te gündeme dair turizm trendlerini kapsayan oldukça zengin bir etkinlik programı çatısında sektörle buluşturduklarına da dikkat çekti.

Türkiye’nin Önemli Destinasyonları EMITT’te Tanıtıldı

Tüm dünyadan katılımcıların, davetli tur operatörlerinin ve sektörün uzmanlarının sektörün küresel ve yerel gündem konularını tartıştığı Fuar’da; 26 ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye’den 70’e yakın destinasyon yer aldı. 25 EMITT fuarında il ve ilçe belediyeleri Türkiye’nin turistik bölgelerini tüm dünyaya tanıtırken ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Mardin, Diyarbakır, Kapadokya, Hatay, Adıyaman, Balıkesir ve Antalya gibi önemli destinasyonlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

EMITT Konferans Sahnesi’nde Turizm Sektörünün Geleceği Konuşuldu

Kapsamlı konferans ve etkinlik programıyla EMITT, katılımcı ve ziyaretçileri için bir bilgi, ilham ve network platformuna dönüştü. 25 yıldır sektöre hizmet veren ve sektörü büyütmek için çalışmalar yapan EMITT’te FORUM, FUTURE, TRENDCATCHER, FOCUS, MASTER CLASS başlıklarındaki 5 ana tema altında turizm ekonomisi, sektörü yönlendiren trendler, öne çıkan destinasyonlar ve önümüzdeki on yıla damga vuracak teknolojik inovasyonlar gündeme alındı.

Başkanlar Forumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Sektörün kanaat önderlerini buluşturan “Başkanlar Forumu: Fikir Önderleri 2022 Turizm Öngörülerini Açıklıyor” oturumu Turizm Danışmanı Osman Ayık’ın yönetiminde, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TTYD Başkanı Oya Narin ve TÜROFED YK Başkanı Sururi Çorabatır’ın katılımları ile düzenlendi. 25 yıldır sektöre hizmet veren ve sektörü büyütmek için çalışmalar yapan EMITT’in öneminin vurgulandığı oturumda, turizm sektörünün geleceği etraflıca tartışıldı.

İkinci günün bir diğer önemli oturumunda ise “Belediyelerin Destinasyon Stratejisinde Influencer Pazarlama” ve “Pandeminin Öğrettikleriyle Dönüşen Fırsatlar ve Sıradışı Rotalar” olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı destinasyonlardan başarı ve deneyim hikâyeleri paylaşıldı. Seyahat Yazarı ve Gazeteci Bahar Akıncı, Gezimanya Kurucu Ortağı Murat Z. Özbilgi, @Travelcomic hesabıyla dikkat çeken Almanya’dan Franziska Niehus, Hindistan’dan girişimci Harjinder Kukreja gibi turizmi heyecanlandıran paylaşımları olan ve dijital içerikleriyle global iş birliklerine imza atan isimler EMITT Konferans Sahnesi’nde yer aldı.

Fuarın üçüncü gününde ise odağında sektörel eğilimler olan ve Turizmde #şimdineleroluyor? isimli etkinlikte, turizmde dijitalleşme, yapay zekâ ve metaverse konuları işlendi. “Kültür Turizminde Eve Dönüş” başlıklı konferansta ise tarihi eser ve miras alanlarının ülkemize ve turizme kazandırılması konusu ele alındı.

Fuarın dördüncü ve son gününde EXPO 2021 Hatay iş birliğiyle gerçekleşen “Bir Şehrin Marka Hikayesi” oturumu Hatay'ın tarih, kültür ve gastronomi turizmi üçgeninde gelişen marka hikayesini İBB İstanbul Turizm Platformu Direktörü Özcan Biçer moderatörlüğünde EMITT ziyaretçileri ile buluşturuldu.

EMITT’in bu seneki yeniliği olan, bölgedeki en yeni ürün ve hizmetlerin sergilenmesi ve takip edilmesi için olanak sağlamasının yanında, içeriğiyle yaratıcı ve yatırımcı zihinler arasında köprü oluşturan aktiviteleri destekleyen EMITT TECH GARAGE’da Metaverse, Sosyal Seyahat Ağı, Dijital İkiz ve Sanal Tur gibi yeni nesil teknolojilerileriyle turizm sektörüne ilham veren tekno girişimler yer aldı. Mobil uygulamalar, oyunlar ve sanal gözlükler ile turizm sektöründe dijital bir keşfe çıkılacak bu deneyim alanında, fuar boyunca her gün start-uplar turizm sektörü için geliştirdikleri heyecan verici ürünleri ziyaretçilerin deneyimine sundu.

EMITT Fuarı, bu yıl bir ilke daha ev sahipliği yaparak sağlık turizmi profesyonellerine de yer vermeye başladı. Yabancı alıcılara ve ziyaretçilere sağladığı turizm ürün ve iş birliği imkanlarını çeşitlendiren EMITT Fuarı, Türkiye’nin sağlık turizminin dünyaya açılan kapısı oldu.