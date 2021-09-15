ECOLE ST. PIERRE HOTEL TARİHİN KALBİ GALATA’DA EŞSİZ BİR DENEYİM İÇİN KAPILARINI AÇTI!

İstanbul’un kalbinde tüm tarihe tanıklık etmiş, şık atmosfer ve zarafet yaklaşımını misafirlerine sofistike bir konaklama deneyimi ile sunmaya hazır olan Ecole St. Pierre Hotel açıldı! 19. yüzyılda bir Fransız okuluna da ev sahipliği yapmış yapı, tarihin eşsiz atmosferinin tam ortasında, avlusundan odalarına, restoranından komşu yapılarına kadar Galata’nın var olduğu süre boyunca geçirdiği tüm izleri taşıyor. Misafirlerini büyülü bir yolculuğa çıkartacak Ecole St. Pierre Hotel şehrin kalbindeki konumuyla hem izole hem de güvenilir bir konaklama deneyimini misafirlerine vadediyor.

Ecole St. Pierre Hotel binası, tarihi Fransız okulu Colleges des Freres St. Pierre’e ev sahipliği yaptığı dönemin tüm anıları ve dokuları ile günümüze kadar taşıyor, 443 yılında Cenevizliler tarafından yapılan surların kalıntılarını da koruyarak neo-klasik ve neo-barok detayları ile büyüleyici bir atmosferde unutulmayacak bir hizmet sunuyor. Ecole St. Pierre Hotel misafirlerine yalnızca büyülü bir deneyim yaşatmakla kalmayıp modern bir bakış açısıyla geçmişi günümüzle buluşturuyor, lüks bir konaklama ve servis anlayışı ile hizmet veriyor. Butik lüks konseptiyle otel, 20-60 metrekare arasında, avlu manzaralı ve geniş teraslı süitler olarak değişiklik gösteren 17 odalık kapasitesiyle yaşam buluyor. Geniş, ferah ve Galata’nın tarihini buram buram hissettiren odalarda misafirlerin her türlü konforunu karşılamak için düşünülmüş ufak detaylar bulunuyor. Tarihi binanın içerisinde ve avlusunda, birbirinden iddialı İtalyan lezzetleri sunan Il Cortile Ristorante Pizzeria hizmet veriyor. İtalyan mutfağının klasik tatlarını büyük bir özen ve tazelik ile sofraya taşıyan IL Cortile İstanbul geniş menüsü ve güzel sunumları ile her anlamda tatmin edici bir servis sunuyor ve konuklarına keyifli anlar vaat ediyor.

Birçok medeniyete tanıklık etmiş, İstanbul’un ve tarihin tam merkezinde bulunan Ecole St. Pierre Hotel, tarih ve kültür mozaiğini harmanlamasının yanı sıra sunduğu sanat ve gastronomik deneyimleri ile Galata’ya eşi benzeri görülmemiş bir konaklama deneyimi getiriyor. Bulunduğu konum itibariyle, Ecole St. Pierre Hotel Galata’nın mistik, eksantrik, bohem ve sanat dolu ruhunu gerek teras süitinden görünen eşsiz Galata Kulesi manzarası ile gerek çevresinde yer alan sergiler ve kültürel aktiviteleri ile gerekse avlusunda bulunan İtalyan mutfağı esintili Il Cortile İstanbul ile misafirlerine en iyi şekilde yansıtıyor.

Koridorlarında, avlusunda, odalarında gezindikçe kulaklara tarihten hikayeler fısıldayacak Ecole St. Pierre Hotel’de manzarası, lokasyonu, havası, kokusu ve yaşanmışlıklarıyla bir otelden çok daha fazlasını sunuyor. Misafirlerine tarihle aynı odayı paylaşırken, eşi benzeri görüşmemiş misafirperverliği ve ince düşünülmüş detayları ile konaklama deneyimi yaşatacağının sözünü veren Ecole St. Pierre Hotel heyecanla tüm konuklarını bekliyor.