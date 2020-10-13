e-ticaret devleri turizme giriyor! TÜRSAB'dan n11.com'a engel...

Küresel salgın koronavirüsle birlikte dijitalleşme daha çok öne çıkarken, e-ticaret platformları da sektör çeşitliliğini geliştirmek için düğmeye bastı. Daha çok bir pazaryeri hizmeti veren e-ticaret platformları, perakendenin yanı sıra turizme girmek için de çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye'nin önde gelen üç e-ticaret platformu Trendyol, Hepsiburada ve N11, tur satışı için kolları sıvadı.



TÜRSAB'A BAŞVURDULAR

Türkiye'de tur satışı yapabilmek için Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nden (TÜRSAB) acente belgesi alınması gerekiyor. N11, 2014 yılında acentecilik belgesini alırken, Trendyol ve Hepsiburada da söz konusu belge için başvuru yaptı.

Ancak TÜRSAB, 'Haksız rekabete yol açacağı' gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Hal böyle olunca iki firma talebini Kültür ve Turizm Bakanlığı'na taşıdı. Acentecilik faaliyeti için tüm süreçlerini tamamlayan firmalar, satış için izin bekliyor. Edinilen bilgilere göre, bu firmaların acente belgesi alabilmesi için kanunda değişiklik yapılması gerekiyor.

N11'E ENGEL ÇIKTI

2014 yılında acentecilik belgesini alan N11, kendi sitesinden uçak bileti satışı yapıyor. Seyahat acenteciliği için ayrı bir faaliyet alanı kurulması gerektiğini, perakende satışlarının yapıldığı yerde acentecilik hizmetinin verilemeyeceğini öne süren TÜRSAB, N11'i disiplin kuruluna sevk etti. Uçak bileti satışlarının devam ettiği sitede, paket tur satışları için de hazırlık yapıldığı belirtiliyor.



TUR PAKETİ SATACAKLAR

Edinilen bilgilere göre, e-ticaretin üç devi, gerekli izinleri almaları halinde tur satışına başlayacak. Otel, uçak, transfer hizmetleri gibi bir acentenin verdiği hizmetleri paket olarak dijital platformdan sunacak olan şirketler, otel ve havayolu şirketleriyle de anlaşmalar yapacak.



12 ACENTEYE HAKSIZLIK OLUR

TÜRSAB Hukuk Başdanışmanı Av. İlker Ünsever, Trendyol ve Hepsiburada'nın acentecilik belgesi almak için başvuru yaptığını doğruladı. "Ancak biz haksız rekabete yol açacağı gerekçesiyle reddettik" diyen Ünsever, TÜRSAB'ın 12 bin acentenin hakkını korumaya çalıştığını ifade etti.

Seyahat acenteciliğinde sadece bu işe odaklanılması gerektiğini belirten Ünsever, "Türkiye'de bir check-up'ı sadece hastane satar. Bu sitelerden check-up satın alamazsınız. Acentecilik de böyle bir şey. Acentecilik işi sadece bir ticaret değil, meslektir" dedi.

Kaynak: Betül Alakent/Sabah