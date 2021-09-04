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'Düşleriniz Ordu Olsun' toplantısı Ordu'da başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Düşleriniz Ordu Olsun" toplantısı başladı. Şeref Özata Ordu'dan yazıyor...

Turizm 04.09.2021, 13:03 04.09.2021, 13:28
'Düşleriniz Ordu Olsun' toplantısı Ordu'da başladı

ORDU - OBB Başkanı Hilmi Güler'in başkanlığında İstanbul'dan Ordu'ya gelen ekonomi gazetecileri Ordu'da yapılan yenilikleri yakından izleme imkanı buldu. Heyette gazetecilerin yanı sıra iş insanları da yer aldı.

Ordu da yatırım injankarini araştırmak için gelen iş insanlari  ISO eski başkanı Hüsamettin Kavi, Ali Fatinoğlu, Adil Üstündağ, Kenan Yavuz gibi çok sayıda iş insanı Ordu'yu yatırım için cazip bulduklarını ifade etti.

Hüsamettin Kavi, ata tohumu olmayan insanların yaşama şansı olmadığını belirterek, iş insanlarına tarım ve hayvancılığa yatırım yapma çağrısında bulundu.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. M. Hilmi Güler, Ordu'nun kendi kendine yeten bir il olduğunu belirterek  "Burada 3 ay değil,12 ay turizm olmalı. Fındığa alternatif ürünler üzerinde yaptığımız çalışmalar meyvesini veriyor. Herkesi iş güç sahibi ve girişimci yapmak için "Düşünen, üreten, yarışan Ordu" üzerine çalışıyoruz" dedi.

Toplantıya Ordu Ticaret Odası Başkanı Servet Şahin de katıldı.

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