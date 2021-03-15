banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Google'a 'gizli sekmeden takip' davası
Google'a 'gizli sekmeden takip' davası
Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler
Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler
Yarına dikkat! Meteoroloji uyardı...
Yarına dikkat! Meteoroloji uyardı...
Enver Aysever
Enver Aysever "adrese teslim ihale" iddialarına yanıt verdi

DÜŞLER ADASI MAURITIUS

Düşlerinizi süsleyen bembeyaz kumsallar ile turkuaz mavisi denizin birleştiği bakir kıyılar, denize doğru uzanmış palmiyeler, sayısız çeşitte balığa ev sahipliği yapan bir resif ve doyumsuz seyir zevki veren şelalelerin olduğu tropik ormanlar hayal edin ya da en iyisi direk Mauritius’a gidin.

Turizm 15.03.2021, 18:16 15.03.2021, 19:12
1757
DÜŞLER ADASI MAURITIUS

Ülkemizin gururu Türk Hava Yollari ile yapacağınız muhteşem bir yolculuk ile ulaşacağınız bu harika adada bu hayellerinizin nasıl gerçeğe dönüştüğüne şahitlik edeceksiniz. Ülkemizde Seyşeller ve Maldivler kadar tanınmamış olsa da onlardan çok daha fazla etkinlikligi, her çeşit bütceye göre bir arada yaşayabileceğiniz bir belde, Mauritius.

Başkent Port Louis

Havaalanından yaklaşık 60 km kuzey batıda olan Başkent Port Louis, en kalabalık ve hayatın en canlı olduğu yer. Camilerin, kiliselerin ve Hindu tapınakların içiçe geçtiği bu şehirde, her zaman özlem duyduğumuz dostluk ve hoşgörüyü hayatın her anında görüyorsunuz. Aynı zamanda bir liman kenti olan Port Louis’de kale, Cuma Mescidi, Port Louis Pazar Yeri, Doğal Tarih Müzesi ve St. Louis Karedrali ziyaret edilecek yerlerinde başında geliyor.

Fakat öncelikle kullanabiliyorsanız mutlaka bir motorsiklet kiralayın derim. Adada trafik sağdan ve Port Louis’nin merkezinde gün içinde devamlı yoğunluk var. Hem şehir içindeki yoğun trafik hem de sahil kıyıları boyunca birbirinde güzel koyları dolaşmak için motorsiklet en iyi ulaşım aracı. Ada nüfusunun yaklaşık %18’i müslüman ve çoğu Port Louis’de yaşıyor. Başkentte lüks restoranların olduğu kadar, Cuma Mescidi’nin çevresi ve SSR Caddesi üzerindeki bulunan sokak lezzetlerinin de önleri daima kalabalik. Bu bölgede hele gecenin sıcağında, yolun kenarına arabasını çekmiş satış yapan bir esnafın, taze hindistan cevizi veya tatlı mı tatlı bir anansası ile serinleyebilir, Türk olduğunuzu söyleyince de koyu bir muhabetin icinde kendinizi bulabilirsiniz.

Ne kadar sporcusunuz bilmiyorum ama Pieter Both Dağı’na çıkamasanız da, bence Signal Dagi’nin 3 km’lik düzgün yolundan antenlerin bulunduğu zirveye çıkıp muhteşem manzaranın keyfini çıkartabilirsiniz. Sabah sporu olarak bir çok insanın tercih ettiği bu parkur günün ilk saatlerinde yürüyen ve sabah koşusunu yapan insanlarla doluyor. 3. kilometrenin sonunda ise Port Louis şehri sabahın ilk ışıklarıyla ayaklarınızın altında.

Grand Baie

Grand Baie, Port Louis’nin yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde, çevresindeki koylarla beraber, her türlü su sporlarının ve eğlence aktivitelerinin de bulundugu canlı bir turizm merkezi

Grand Baie’den Grand Gaube’ya giderken sizi ilk Pereybere halk plaji karşılar yola devam edince birkaç kilometre ilerisinde

Cap Malheureux’da denizin kıyısındaki kilise ve balıkçı teknelerinin bulundugu koya ulaşılır.

Saat öğlene yaklaşmış ve karnınız da açıkmışsa, Grand Gaube’ye varmadan, Calodyne’deki Indianoil Benzincisi'nin tam karşısındaki evinin önünde yaptığı nefis Biryani’yi satan Naz Hanim’a mutlaka uğrayın.

Mon Choisy ve trou-aux-Biches ise bölgenin tek kelime ile harika iki deniz kıyısı.

Flic en Flac

Flic en Flac genelde Fransiz turistlerin tercih ettiği, iç kesimlerde ise çok uygun

fiyatlara güzel konaklacak yerlerin bulunduğu şirin bir belde. Burada yapacağınız konaklama ile günü birlik Casela ( Hayvanat Bahcesi ), Chamarel Tepeleri, Selale, Le Morne ve hatta „ íle aux Cerfs „ adasina da kolayca gidebilirsiniz. Fakat ne yapın edin akşam yemeklerinizi Zub Express” de yemeye gayret edin. Çünkü terasında akşam yemeğinizi yerken, güneşin okyanusa muhteşem batışını seyrediyor olacaksınız. Bu zevki yaşarken aklınıza hemen Bozcaada, rüzgargülleri ve gün batımının romantizmi geliyor.

Sabah Casela Hayvanat Bahçesi'nin en önemli aktivitelerinden bir olan, aslanlarla beraber yürüyüşü saat 09 00 ’da başlıyor. (yaklasik 100 euro civarinda) aslanlarla yürüyüş sonrası hemen çıkarsanız öğlene Chamarel

Şelalesi’ne yetişe bilirsiniz. Şelaleye giden ormanlık yolda ender de olsa önünüze maymun sürüleri çıkabiliyor.

Chamarel Şelalesi

Le Morne’a ise bir gününüzü ve enerjinizi ayırın. Çünkü yürüyerek çıkacağınız Le Morne Dağı'nın tepesindeki manzara size Mauritius’un o efsaneleşmiş suyun altındaki şelalenin görüntüsünü sunuyor. Inanılmaz birşey. Yer yer bulutlarla çevrelenen Le Morne Dağı'nın Insanı büyüleyen muhteşem bir manzarası var.

íle aux Cerfs

Bir günü birlik geziniz de Eski Başkent Mahebourg ve Íle aux Cerfs adası olmalı. Öğlenden önce Mahebourg’da müze, Pazar yeri ve birbirinden renkli ilginç otobüslerin sıra beklediği terminali görebilir ve Blue Bay’in denizinde snorkel ile mercan kayalıklarını ve birbirinde değişik balıkları seyredebilirisiniz. Mahebourg’tan kuzeye dogru gittiğinizde ise bembeyaz kumsalları ve turkuaz rengi denizi ile sizi Íle aux Cerfs adasi karşılıyor. Kıyıdan kalkan sürat tekneleri veya gezi tekneleri ile ulaşacağınız bu cennet köşesi harika adada, nadir güzellikler içinde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.

Volkan Krateri, Botanik Bahçesi, Timsah Parkı, Katamaran Gezisi, Piramitler…….

Bu kadar güzelliği bir arada ve bütçenize uygun bir şekilde yaşayabileceğiniz Mauritius’ta, ayrıca Trou aux Cerf’te volkan kraterini, Pamplemousses’te Botanik Bahçesi’ni, La Vanille Natura Park’ta timsahları da ziyaret edebilirsiniz. Çıkacağınız katamaran turlarında hayalinizdeki bembeyaz kumsallar ile turkuaz mavisi denizin keyfini sürerken günün sonuna doğru gün batımı ile eşsiz bir romantizm yaşayabilirsiniz.

Gezinin tamamına yakınını motorsikletle geçirdiğim bu adada bembeyaz kumsallarla ve palmiyelerle kaplı kıyılara, turkuaz mavisi denize, deniz mahsullerine, vanilya çayına, hindistan cevizine…… hepsinden önemlisi insanlarının yakınlığına ve farklılıklarına rağmen birbirlerine olan saygısına hayran kaldım.

Adanın eşsiz güzelliklerini gezdiren rehberim Kelly Hanım ile Türk Hava Yollari Mauritius Müdürü Fatih Mehmet Bey’e de değerli evsahipliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

Daha nice güzel coğrafyalarda buluşmak dileklerimle……

Fadıl Başar...

Yorumlar (0)
banner422
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kayserispor 28 31
16. Kasımpaşa 28 30
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 25 50
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 25 45
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Everton 28 46
7. Tottenham 28 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 28 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 27 57
3. Barcelona 26 56
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 26 20