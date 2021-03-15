DÜŞLER ADASI MAURITIUS

Ülkemizin gururu Türk Hava Yollari ile yapacağınız muhteşem bir yolculuk ile ulaşacağınız bu harika adada bu hayellerinizin nasıl gerçeğe dönüştüğüne şahitlik edeceksiniz. Ülkemizde Seyşeller ve Maldivler kadar tanınmamış olsa da onlardan çok daha fazla etkinlikligi, her çeşit bütceye göre bir arada yaşayabileceğiniz bir belde, Mauritius.

Başkent Port Louis

Havaalanından yaklaşık 60 km kuzey batıda olan Başkent Port Louis, en kalabalık ve hayatın en canlı olduğu yer. Camilerin, kiliselerin ve Hindu tapınakların içiçe geçtiği bu şehirde, her zaman özlem duyduğumuz dostluk ve hoşgörüyü hayatın her anında görüyorsunuz. Aynı zamanda bir liman kenti olan Port Louis’de kale, Cuma Mescidi, Port Louis Pazar Yeri, Doğal Tarih Müzesi ve St. Louis Karedrali ziyaret edilecek yerlerinde başında geliyor.

Fakat öncelikle kullanabiliyorsanız mutlaka bir motorsiklet kiralayın derim. Adada trafik sağdan ve Port Louis’nin merkezinde gün içinde devamlı yoğunluk var. Hem şehir içindeki yoğun trafik hem de sahil kıyıları boyunca birbirinde güzel koyları dolaşmak için motorsiklet en iyi ulaşım aracı. Ada nüfusunun yaklaşık %18’i müslüman ve çoğu Port Louis’de yaşıyor. Başkentte lüks restoranların olduğu kadar, Cuma Mescidi’nin çevresi ve SSR Caddesi üzerindeki bulunan sokak lezzetlerinin de önleri daima kalabalik. Bu bölgede hele gecenin sıcağında, yolun kenarına arabasını çekmiş satış yapan bir esnafın, taze hindistan cevizi veya tatlı mı tatlı bir anansası ile serinleyebilir, Türk olduğunuzu söyleyince de koyu bir muhabetin icinde kendinizi bulabilirsiniz.

Ne kadar sporcusunuz bilmiyorum ama Pieter Both Dağı’na çıkamasanız da, bence Signal Dagi’nin 3 km’lik düzgün yolundan antenlerin bulunduğu zirveye çıkıp muhteşem manzaranın keyfini çıkartabilirsiniz. Sabah sporu olarak bir çok insanın tercih ettiği bu parkur günün ilk saatlerinde yürüyen ve sabah koşusunu yapan insanlarla doluyor. 3. kilometrenin sonunda ise Port Louis şehri sabahın ilk ışıklarıyla ayaklarınızın altında.

Grand Baie

Grand Baie, Port Louis’nin yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde, çevresindeki koylarla beraber, her türlü su sporlarının ve eğlence aktivitelerinin de bulundugu canlı bir turizm merkezi

Grand Baie’den Grand Gaube’ya giderken sizi ilk Pereybere halk plaji karşılar yola devam edince birkaç kilometre ilerisinde

Cap Malheureux’da denizin kıyısındaki kilise ve balıkçı teknelerinin bulundugu koya ulaşılır.

Saat öğlene yaklaşmış ve karnınız da açıkmışsa, Grand Gaube’ye varmadan, Calodyne’deki Indianoil Benzincisi'nin tam karşısındaki evinin önünde yaptığı nefis Biryani’yi satan Naz Hanim’a mutlaka uğrayın.

Mon Choisy ve trou-aux-Biches ise bölgenin tek kelime ile harika iki deniz kıyısı.

Flic en Flac

Flic en Flac genelde Fransiz turistlerin tercih ettiği, iç kesimlerde ise çok uygun

fiyatlara güzel konaklacak yerlerin bulunduğu şirin bir belde. Burada yapacağınız konaklama ile günü birlik Casela ( Hayvanat Bahcesi ), Chamarel Tepeleri, Selale, Le Morne ve hatta „ íle aux Cerfs „ adasina da kolayca gidebilirsiniz. Fakat ne yapın edin akşam yemeklerinizi Zub Express” de yemeye gayret edin. Çünkü terasında akşam yemeğinizi yerken, güneşin okyanusa muhteşem batışını seyrediyor olacaksınız. Bu zevki yaşarken aklınıza hemen Bozcaada, rüzgargülleri ve gün batımının romantizmi geliyor.

Sabah Casela Hayvanat Bahçesi'nin en önemli aktivitelerinden bir olan, aslanlarla beraber yürüyüşü saat 09 00 ’da başlıyor. (yaklasik 100 euro civarinda) aslanlarla yürüyüş sonrası hemen çıkarsanız öğlene Chamarel

Şelalesi’ne yetişe bilirsiniz. Şelaleye giden ormanlık yolda ender de olsa önünüze maymun sürüleri çıkabiliyor.

Chamarel Şelalesi

Le Morne’a ise bir gününüzü ve enerjinizi ayırın. Çünkü yürüyerek çıkacağınız Le Morne Dağı'nın tepesindeki manzara size Mauritius’un o efsaneleşmiş suyun altındaki şelalenin görüntüsünü sunuyor. Inanılmaz birşey. Yer yer bulutlarla çevrelenen Le Morne Dağı'nın Insanı büyüleyen muhteşem bir manzarası var.

íle aux Cerfs

Bir günü birlik geziniz de Eski Başkent Mahebourg ve Íle aux Cerfs adası olmalı. Öğlenden önce Mahebourg’da müze, Pazar yeri ve birbirinden renkli ilginç otobüslerin sıra beklediği terminali görebilir ve Blue Bay’in denizinde snorkel ile mercan kayalıklarını ve birbirinde değişik balıkları seyredebilirisiniz. Mahebourg’tan kuzeye dogru gittiğinizde ise bembeyaz kumsalları ve turkuaz rengi denizi ile sizi Íle aux Cerfs adasi karşılıyor. Kıyıdan kalkan sürat tekneleri veya gezi tekneleri ile ulaşacağınız bu cennet köşesi harika adada, nadir güzellikler içinde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.

Volkan Krateri, Botanik Bahçesi, Timsah Parkı, Katamaran Gezisi, Piramitler…….

Bu kadar güzelliği bir arada ve bütçenize uygun bir şekilde yaşayabileceğiniz Mauritius’ta, ayrıca Trou aux Cerf’te volkan kraterini, Pamplemousses’te Botanik Bahçesi’ni, La Vanille Natura Park’ta timsahları da ziyaret edebilirsiniz. Çıkacağınız katamaran turlarında hayalinizdeki bembeyaz kumsallar ile turkuaz mavisi denizin keyfini sürerken günün sonuna doğru gün batımı ile eşsiz bir romantizm yaşayabilirsiniz.

Gezinin tamamına yakınını motorsikletle geçirdiğim bu adada bembeyaz kumsallarla ve palmiyelerle kaplı kıyılara, turkuaz mavisi denize, deniz mahsullerine, vanilya çayına, hindistan cevizine…… hepsinden önemlisi insanlarının yakınlığına ve farklılıklarına rağmen birbirlerine olan saygısına hayran kaldım.

Adanın eşsiz güzelliklerini gezdiren rehberim Kelly Hanım ile Türk Hava Yollari Mauritius Müdürü Fatih Mehmet Bey’e de değerli evsahipliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

Daha nice güzel coğrafyalarda buluşmak dileklerimle……

Fadıl Başar...