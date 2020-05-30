Dünyanın En Eşsiz Yaban Hayatı Tatilleri

1. Husky Sledding - Kanada

Kanada çok büyük ve muhteşem bir ülkedir. Buranın en uzak bölgelerinde bulunmak kızaklarla etrafı dolaşmak size muhteşem bir deneyim sunmaktadır. Husky köpeklerin sizi dizinize kadar karlar arasında kızaklarla gezdirmeleri uzun yıllar boyunca insanlara anlatabileceğiniz muhteşem bir tecrübe olacak!

2. Yunuslarla Yüzmek - Meksika

Meksika kıyılarında yüzen ihtişamlı yunuslarla birlikte yüzmek, dünyanın en güzel deneyimlerinden biri olacaktır. Bu bölgede binlerce yunus ve onlarca farklı tür deniz canlısı bulunmaktadır. Düzenlenen tekne turlarının yanı sıra tecrübeli dalışcılarla birlikte denizin onlarca metre altında muhteşem güzellikteki deniz memelilerine dokunmanın hissini yaşayın.

3. Çöl Turu - Fas

Sizi gerçek hayattan tamamen uzaklaştıracak ve tam anlamıyla yalnızlığı tadacağınız vahşi bir yaşama şahit olmak istiyorsanız, Fas’ta develerle birlikte bir tur tam da size göre! Sahara Çölü’nün dev kumlarında deve sırtında seyahat etmek, medeniyetin olmadığı bir yerde huzurun tanımıdır.

4. Balina İzleme - İzlanda

İzlanda sahillerinde balinaları çok yakından gözlemlemenize imkan sunan turlar hizmetinizde! Bu denizde 23 farklı balina türü bulunmaktadır ve bu güzel yaratıklar kesinlikle görülmeye, hissedilemeye değer canlılardır. Bu tatilde nasıl hissettiğiniz hiç aklınızdan çıkmayacak!

5. Safari - Doğu Afrika

Doğu Afrika'da bir jeep safarisine çıkmak, gezegendeki en inanılmaz vahşi yaşam deneyimlerinden biri olacaktır. Bu bölge, aslanları, dev filleri, zebraları, leoparları ve Afrika’nın en vahşi halini gözler önüne seriyor. Belgesellerde izlediğiniz bu korkunç yaratıklar size sevimli gelmeye başlayacak!

6. Goril Keşfi Yürüyüşü - Rawanda ve Uganda

Dağ gorilleri kuşkusuz dünyanın en güçlü ve güzel yaratıklarından bazılarıdır ama ne yazık ki sayıları inanılmaz derecede azdır. Bugün yaklaşık 700 dağ gorili gezegenimizde nesillerinin devamı için mücadele veriyor. Rawanda, Uganda ve Kongo dağlarında bulunan bu muhteşem canlılara sahit olmak istiyorsanız bu bölgelerde keşif turları düzenlenmektedir. Kesinlikle çok heyecanlı bir tatil deneyimi gibi görünmüyor mu?

7. Kutup Ayısı Gözlemi - Kanada

Kanada'daki Churchill, yüzlerce kutup ayısının yaşadığı küçük bir kasabada olduğu gibi, dünyadaki en eşsiz vahşi yaşam tatillerinden birini ziyaretçilerine sunmaktadır. Ayılar, avlanma yerlerine geri dönmek için kuzeye göç ederken Churchill’den geçerler. Özel tundra araçları ile bu göçe yakından şahit olabilirsiniz.

8. Büyük Beyaz Köpekbalıklarıyla Kafes Dalışı - Güney Afrika

Büyük beyaz köpekbalığı, gezegendeki en korkulan ve yanlış anlaşılan hayvanlardan biridir. Yüksek derecede güvenlik önlemleriyle donatılmış kafesler ile birlikte Güney Afrika’da bu canlılara 1 metreye kadar yaklaşabiliyorsunuz. Bu tatil kesinlikle unutamayacağınız bir deneyim olacak!

9. Kaplan Safarisi - Hindistan

Hindistan'daki Ranthambore, geyik, antilop, maymun ve timsahlarla dolu egzotik yaban hayatı için bir cennet değerindedir. Yaban hayatı turları, genellikle görkemli kaplanları izlemek için muhteşem bir deneyim sunmaktadır. Yaşam boyu deneyimlenebilecek en heyecan verici aktivitelerden birisi olacağı kesin!

10. Vahşi Yaşam Safarisi - Kosta Rika

Kosta Rika'daki Corcovado Ulusal Parkı, yemyeşil ormanları, mangrov bataklıkları ve muhteşem plajları ile gezegendeki en güzel yerlerden biridir. Park, bir dizi egzotik hayvana ev sahipliği yapmaktadır ancak safari meraklıları için ana cazibe, vahşi bir dağ aslanı ya da jaguar görme imkanı sunmasıdır.