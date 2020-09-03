Dünyaca ünlü sahil kendini yeniledi, rengi yeşile döndü

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde bugün gündüz saatlerinde renk değişimi yaşandı. Yer yer yeşil, yer yer ise sarımsı renklerin hakim olduğu sahilde tatilciler denize girmeye devam etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sudaki yeşermenin fitoplankton çoğalmasından kaynaklandığını belirtti. Denizin etrafında akarsuların olduğuna dikkat çeken Gökoğlu, tatlı su kaynaklarında besleyici elementlerin olduğunu söyleyerek, “Gübremsi maddeler de çok. Bunlar tatlı sularla denize ulaşıyor. Tatlı suda da kendiliğinden ağız kısımlarında acı su oluşuyor. Antalya'nın falezleri altından da deniz yüzeyinde yaklaşık yarım metrelik derinlikte acı su oluşturuyor. Normal deniz suyuna nazaran kısmen tuzu düşük. Bunların içinde besleyici element var, besin var. Bunlar fitoplankton çoğalması” dedi.

Fitoplanktonin denizin sakin olduğu Eylül ayı ve bahar dönemlerinde ortaya çıktığını belirten Gökoğlu, “Korkulacak bir durum söz konusu değil. Denizin içindeki besinsel bir olay. Deniz biyolojik temizleme yoluna gidiyor. Dolayısıyla bu durumlarda bu çoğalma görülür. Denizin kendi kendini temizlediği durumlarda görülür” diye konuştu.