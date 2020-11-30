Dünya turizmine yön verenler Global Turizm Forum’da bir araya geldi

Dünyanın turizm konusunda karar vericileri, Covid-19 ve sonrası dönemi değerlendirmek için Global Turizm Forum’da bir araya geldi. Zirvede, 30’dan fazla ülkeden turizm liderleri, tüm dünyayı sarsan Covid-19’un turizme etkilerini ve çıkış yollarını konuştu. Zirveyi dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500 bin kişi izledi.

Antalya, İstanbul, Moskova, Gana ve Angola’da düzenlenen ve “Turizmin Davos’u” olarak bilinen Global Turizm Forum, bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle bir bölümü online olarak düzenlendi. “İyileşme ve Ötesi” sloganıyla gerçekleştirilen zirvenin ilk oturumunda Çin pazarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Dünya turizminde 3 trilyon dolar kayıp

Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşen oturumda konuşan World Tourism Forum Institute Başkanı Bulut Bağcı, Covid 19 nedeniyle dünya genelinde turizm sektöründe 3 trilyon dolar kayıp olduğunu vurguladı. Turizm yatırımlarının ülkelerin refah düzeyini arttırdığını belirten Bağcı, “Bunun için biz ülkeleri turizm anlamında dijitalleştirmeye amaçlıyoruz. Bunun için de ülkelere ciddi anlamda destek sağlıyoruz. Ülkelerin de turizmde gelişmeye odaklanması ve senkronize çalışması gerekiyor. Turizm sadece para demek değil, kültür demektir” dedi.

Bağcı, 2021 yılı için de farklı ülkelerde ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “2021’de dünyanın birçok ülkesinde ciddi çalışmalar yapacağız. Çin’e odaklanacağız. Bir yandan da Afrika’da Çad’da Global Turizm Forum düzenleyeceğiz. Önümüzdeki hafta anlaşmamızı imzalıyoruz. Sonrasında Ortadoğu ve Pakistan gelecek. Amerika’da da görüşmelerimiz olacak” diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli: “Yeni turizm ve seyahat kuralları belirlenmeli”

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli de online olarak katıldığı zirvede, turizmin Avrupa’nın en büyük gelir kaynağı olduğunu belirterek, “2019 yılında toplam istihdamın %11.2’si turizm sektöründe çalışıyordu. Turizm, AB’nin gayrisafi milli hasılasının %9.5’ini oluşturuyor. Dünya Turizm Örgütü’ne göre de 2030 yılında %41.1’lik global bir Pazar olacak” dedi. Avrupa’nın sosyo-ekonomik gelişiminde turizmin kilit bir rol oynadığını ifade eden Sassoli, “Bütün bu rakamların ötesinde insanların korunması, desteklenmesi, kültürel mirasın korumaya alınması gerekiyor. Avrupa Birliği’nin güçlü işbirlikleri yaparak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlaması gerekiyor. Bunun için de AB, ülkeler arasında vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yeni seyahat kuralları set etmeli” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: “Zorlu süreç fırsata çevrilmeli”

Zirveye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da pandemi sonrasında gelişme stratejilerinde gençlik ve sporun rolünü anlattı. Yaşanan zorlu süreci fırsata dönüştürmek adına daha çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Pandemi tüm dünyayı etkiledi. Birçok sektör etkilendi, turizm bunlardan biri. Temennimiz bu sürecin tüm insanlar için son bulması. Özellikle spor, ciddi anlamda etkilendi çünkü sporun en önemli aktörü insan. İnsanın olduğu ve fiziksel anlamda eforun gerektiği yer spor. Dolayısıyla spor faaliyetleri yerel ve uluslararası anlamda önemli bir etki alanında salgının. Zorlu süreçler birtakım etkileriyle sona ererler ama bizim amacımız bu zorlu süreci hem sporumuz hem de gençliğimiz açısından bir fırsata dönüştürmek" ifadelerini kullandı. Süreç sona erdiğinde Türkiye'nin çok daha farklı bir konum ve heyecanla yoluna devam edeceğine inandığını aktaran Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Spor çok önemli bir olgu ve etkileşimi açısından küresel bir güce sahip. Ülkemizin sahip olduğu imkanlar ve inanılmaz genç nüfus potansiyelimiz var. Tesisleşme her yönüyle iyi. Bizim inci gibi işlenmiş bir tesisleşmemiz var. Bunu spor turizmiyle güçlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin ilk 3-5 hedefini ortaya koyup yürümemiz lazım. Her türlü gayret var. Bu manada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası var olan birimler arası güçlü koordinasyon var ve bunu bu noktaya kadar getirdik. Halka halka bu vizyonu geliştirip, büyüteceğiz."

Zirveye online olarak katılan Inter Milan’ın efsanevi kaptanı Xavier Zanetti, sporun turizme katkısını anlattı.

Ülkeler arası işbirliği görüşüldü

Çırağan Palace Kempinski’deki oturuma birçok ülkeden delegasyon da katıldı. Zirvede konuşan Batı Afrika Devletleri Ekonomi Topluluğu (ECOWAS) Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Afrika ülkelerinin pandemi sonrasında vizyonunu anlattı. Çırağan Palace Kempinski Genel Müdürü Ralph Radtke de konuşmasında lüks turizmi ve konaklama sektörünün geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin online bölümünde ise Karadeniz Ekonomik İşbirliği Genel Sekreteri Michael Christides, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Direktörü Rebecca Sta Maria, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Genel Sekreteri Lim Jock Hoi, Covid sonrasına turizm sektöründe nasıl iyileşme sağlanacağı konusunda görüşlerini bildirdiler.

10 Ülkenin Turizm Bakanı Katıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’la birlikte Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Bangladeş, Pakistan Turizm Bakanları, ülkelerinde alınan Covid 19 önlemleri ve turizm konusunda gelecek öngörülerini anlattılar.

D-8 Ülkelerinin pandemi sonrası turizm sektöründeki gelecek tahminlerinin konuşulduğu toplantıya ise D-8 Genel Sekreteki Dato’Ku Jaafar Ku Shaari, “Afrika Ülkeleri Oturumu”nda da Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile birlikte Gabon, Gana, Demokratik Kongo, Kamerun, Çad turizm bakanları, Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu Çevre, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Kırsal Kalkınma Departmanından Sorumlu Komisyon Üyesi Honore Tabuna konuştu.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Michael B. Christides de zirvede Karadeniz ülkelerinin perspektifinden söz etti.

Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ve Anex Tour Yönetim Kurul Başkanı Neşet Koçkar’ın da birer konuşma yaptığı zirvede, Kolombiya, Sri Lanka, Butan, Melbourne ve Katolonya Turizm Konseyi Başkanları destinasyon pazarlamasını anlattılar.

Amerika’yla ilgili oturumda da farklı eyaletlerden turizm örgütlerinin başkanları, ülkede düzenlenen başkanlık seçimleri sonrasında elde edilecek kazançla COVID sonrası kaybın nasıl telafi edilebileceğini söylediler.