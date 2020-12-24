Doğa ve lüksün birleştiği yeni tatil kavramı: Glamping

Doğa ve lüksün harmanlandığı bir tatil trendi olan glamping, son zamanlarda çok sık tercih ediliyor. Pandemi süreciyle birlikte daha da çok tercih edilen glamping, kamp tatili yapmak isteyenler için harika bir tercih. Normal kamp tatilinden belli başlı farklılıkları olan glampingi biraz daha yakından tanıyalım. Türkiye’de yapılabilecek en keyifli yerleri de sizler için derledik…





Sevdiklerinizle kalabalıklardan uzak, doğayla baş başa bir tatil yapmak istiyorsanız ilk tercihiniz glamping olabilir.

Bundan önceki kamp maceralarınızı bir kenara bırakın ve yeni bir maceraya kucak açın. Uyku tulumunun yerini yatağın, umumi banyoların yerini de jakuzinin aldığını düşünün. Kulağa hoş geliyor değil mi?

Son dönemlerde popülerlik kazansa da çok eski yıllardan beri var olan bir şey aslında. Hükümdarların saray çadırı olarak kullandığı çadırlar, günümüzde pek çok değişik isimle adlandırılarak yeni tatil trendi olarak yer edindi.

Kampı 5 yıldızlı otellerden daha konforlu kılan bu yeni tatil trendi, seyahat tutkunları tarafından da ilgi gördü. İçerisinde tuvalet bulunanından tutun, gökyüzünü göreceğiniz gibi konumlandırılmış olana kadar pek çok çadır türünden, size en uygununu seçmek ise tamamen size kalmış.

KAMP ILE GLAMPING ARASıNDAKI FARKLAR

Kamp, konforun çok aranmadığı ve sevenleri için tamamen tutku haline gelen bir tatil tipidir. Çadırını sırtına takıp beğendiğin hemen her yerde konaklama şansını verdiği için özgür ruhlu kişiler için vazgeçilmez haline gelmiştir.

Otellere göre çok daha ucuz olmasından dolayı da son dönemlerde çok sık tercih ediliyor. Tabii tüm olay kamp çadırını taşımakla bitmiyor. Yiyecek, ocak, uyku tulumu gibi gerekli malzemeleri de konforu arttırmak için yanınızda taşımalısınız. Bunlar kamp tutkunları için tamamen keyif olsa da, çoğu kişi için zorlayıcı olabilir.

Gelelim glampingin artılarına… Doğanın içinde, kalabalıklardan uzak olabilir ama rahatınızdan ödün vermeyebilirsiniz. Evinizdeki konforu neredeyse bulabileceğiniz glamping, çadır tatiline göre biraz daha maliyetli olabilir.

Bu konuda çadır değil de bungalov veya karavan seçenekleri sunan işletmeler de mevcut. Kamp çadırına göre en büyük eksikliği istediğin her yerde bu keyfi yaşayamamak olsa da, glamping alanları ülkemizde oldukça güzel alanlarda bulunuyor.

Glamping hakkında yeterince bilgi sahibi olduysak, hafta sonu kaçamakları için gidilebilecek yerlere de bir göz atalım…

YEMYEŞIL ORMANLARıN IÇINDE LONGOSPHERE GLAMPING

Kamp severler tarafından çok ilgi gören İğneada, glamping için de güzel fırsatlar sunuyor. Binlerce ağacın arasında, kuş sesleri ile uyanmak isterseniz kısıtlamalardan sonra ilk adresiniz İğneada olabilir. ‘Kışın soğuk olmaz mı’ dediğinizi duyar gibiyim. Çadırlarda bulunan klimalar size eviniz kadar sıcak bir ortam sunuyor.

Tesis kaplumbağa ve sincap olmak üzere iki farklı konaklama seçeneği sunuyor. Her ikisi de oldukça konforlu olsa da tuvalet de bulundurduğu için kaplumbağa çadırlar çok sık tercih ediliyor.

İZOLE TATILIN TADıNı ÇıKARACAĞıNıZ KOCABAHÇE GLAMPING

Muğla’nın öne çıkan yerlerinden biri de Bozburun’dur. Burada bulunan glamping adresi ise hem çocuklar hem yetişkinler için keyifli bir tatil deneyimi sunuyor. İşletme, glamping çadırlarının yanı sıra standart tipte bungalov tercih imkanı da sunuyor. Sadece deniz ulaşımıyla gidebileceğiniz bölge trekking için de harika bir seçim.

DOĞAYLA IÇ IÇE PERDUE GLAMPING

Muğla’nın cennetten bir köşesi olarak nitelendirebileceğimiz Faralya’da bulunan tesis harika bir atmosfere sahip. Yaz tatili için tercih edebileceğiniz gibi havaların soğumasıyla da farklı bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.

Hem lüks hem de çadır kavramını bir arada yaşayabileceğiniz gibi tekne turu, yamaç paraşütü, kano, dalış, safari gibi aktivitelerle de tatilinizi güzelleştirebilirsiniz.

DOĞAL GÜZELLIKLERIN ARASıNDA CHAKRA BEACH

Fethiye, masallardan fırlamış gibi güzel manzaralarla bezenmiş bir cennet. Tatil yeri seçiminde de ilk akla gelen yerlerden biri olan Fethiye, glamping deneyimi için de iyi bir tercih. Doğa ile iç içe ve izole bir tatil sunan işletme ise Kabak Koyu sahiline 100 metre mesafede yer alıyor. Sincap çadırlardan biraz daha farklı olarak ağaç evlerle glamping deneyimini yaşayabilirsiniz.

ZEYTIN KOKULU KOZLUYALı GLAMPING

Harika doğal güzelliklere sahip Çanakkale, kamp tutkunlarının da sık sık tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Zeytinliklerin arasında 5 dönümlük arazi içinde bulunan tesis size konforlu bir doğa tatili imkanı sunuyor. İstanbul’a da oldukça yakın olan bu güzergah hafta sonu kaçamaklarınız için bile uygun olabilir.

MAHREMIYET ARAYANLARA ADAPEREST

Bozcaada gibi yaz aylarında çok fazla ziyaretçi toplayan yerler, kış aylarında kalabalıklar çekildiğinde çok daha keyifli oluyor. Adaya kadar gidip otelde konaklamak istemiyor ve farklı bir deneyim arıyorsanız karavan harika bir fikir olabilir. Bir çifte ait karavanın yer aldığı işletme mahremiyet arayanların adresi olacak. Çünkü doğanın içinde tek bir karavan ve sadece sizin omanız imkanını veriyor.

GLAMPING SEVENLER IÇIN MONA CAMP

Teos Antik Kenti’ne 15 dakika yürüme mesafesinde yer alan işletme, aynı zamanda karavan sevenleri de ağırlıyor. Büyük bir arazi içinde karavanların haricinde glamping çadırlar da bulunuyor.

Doğanın içinde, cırcır böcekleri eşliğinde konforlu bir kamp deneyimi isteyenler için oldukça uygun.

CUNDANıN MUHTEŞEM DOĞASıNDA MOLA GLAMPING

Ülkemizin tatil cennetlerinden biri olan Cunda’da yer alan işletme, misafirlerine harika deneyimler yaşatıyor. Cunda’nın mükemmel doğasının içinde evinizden farksız bir çadırda uyanma fikrini düşünmesi bile son derece keyifli. Giderken yanınıza mutlaka bisikletinizi alın. Civarda bisikletiniz ile keşfedebileceğiniz güzel yerler bulunuyor.

Huzur kaçmak için doğa yapabileceğiniz en iyi seçimdir. Şehir hayatından sıkılıp bir nebze uzaklaşmak istiyorsanız, doğanın içerisinde yer alan konaklama tercihlerinden birini seçebilirsiniz. Glamping konusunda çok fazla seçenek var ancak siz yine de çadır kampından vazgeçmem diyorsanız, çadırınızı sırtınıza alın ve doğayı keşfe dalın.

Kaynak:hürriyet.com