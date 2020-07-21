Doğa turizminin gözdesi

“KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA CAZİP HALE GELECEK”

Yoroz Kent Ormanı’nın küçük dokunuşlarla daha işlevsel hale getirileceğini söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr.Mehmet Hilmi Güler’in turizm noktalarının daha cazip hale getirilmesi konusunda başlattığı çalışmalar kapsamında, Yoroz Kent Ormanı’nda yenileme çalışmalarına başladık. Şehir merkezine 20 km mesafede olan ve ilimizin önemli turizm destinasyon noktalarından birisi olan bu alanda çalışmalarımızı kısa süre içinde bitirmeyi planlıyoruz. Bu alanda öncelikle zirve noktasına çıkış için kullanılan ve artık ömrünü tamamlamış olan yürüyüş basamaklarını tekrar doğaya uygun hale getireceğiz. Yine zirve noktasına doğaya uyumlu bir seyir terası yapacağız. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edip, ilimizin güzelliklerini seyir ettiği bu turizm noktamızdaki çalışmalarımızı 2 ay içerisinde tamamlayarak bu turizm alanını daha modern bir hale getirmiş olacağız” dedi.

“ORDU’YA YAKIŞIR BİR ALAN OLACAK”

Yoroz Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen çalışmaları Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İzzet Gündoğar ve Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz ile birlikte inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “ İlimiz turistik noktalar konusunda çok çeşitli bir şehir. Bizde bu çeşitliliği turizme kazandırmak ve buralara gelen yerli ve yabancı turist sayısını artırmak için özel çalışmalar içerisindeyiz. Bu çalışmamızda bunlardan bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi olarak küçük dokunuşlarla ilimizin bu güzelliklerine güzellik katacağız” şeklinde konuştu.