Delta ve delta plus varyantı korkutmadı, yurt dışına talep arttı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tatil planları da netleşti. 9 günlük bayram tatili yapma fırsatını yakalayanların uçak ve otobüs biletlerinde ve otel rezervasyonlarında en çok tercih edilen tatil bölgeleri arasında ilk sırada Antalya yer aldı. Kurban Bayramı için uçak bileti aramalarında yüzde 170, otobüs bileti aramalarında yüzde 390 artış yaşandı.

UÇAK BİLETİ ARAMALARINDA YÜZDE 390 ARTIŞ

Bu yıl, tatilciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı tatilini birleştirmeyi tercih etmedi. Ancak ülkelerin seyahat kısıtlamalarını aşılanan yolcular için kaldırmaya başlamasıyla birlikte 5 Temmuz’dan itibaren yurt dışına alınan uçak biletlerinde artış görüldü. Kiev, Bakü, Kahire ve Düsseldorf’a bilet satışlarında artış yaşandı. Aynı zamanda Düsseldorf, Berlin ve Amsterdam’dan Türkiye’ye uçak bileti alımları da arttı.

Sektör temsilcileri bayram için ortalama 7 günlük bilet alındığını belirtti. Bu yıl hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatili sayesinde 9 günlük bir seyahat planı yapma fırsatıyla uçak bileti aramalarında yüzde 170, otobüs bileti aramalarında yüzde 390 artış yaşandığı ifade edildi.

17 TEMMUZ TARİHİNE DİKKAT!

Seyahat yoğunluğunun 17 Temmuz’da yaşanacağının altını çizilirken, uçak ve otobüs biletlerinde satışların büyük çoğunluğunun tek kişilik olduğunu kaydedildi.

Bayram dönemi için uçak ve otobüs biletlerinde ve otel rezervasyonlarında en çok tercih edilen tatil bölgeleri arasında ilk sırada Antalya yer aldı. 2020 yılında Kurban Bayramı’nda en çok tercih edilen destinasyon olan Muğla, bu yıl Antalya ve İzmir’in ardından 3’üncü sıraya yerleşti. Uçak biletinde İstanbul – Adana, otobüs biletinde ise İstanbul – Ankara en çok tercih edilen rotalar oldu.

MUHAFAZAKAR OTELLER EN ÇOK ARANAN OLDU

15 Temmuz tarihinden itibaren yapılan otel rezervasyonların ortalama 3 günlük olduğuna dikkat çekilirken, konaklama aramalarında Antalya, Muğla, İstanbul, İzmir ve Aydın gibi şehirlerin tercih edildiği gözlemlendi.

En çok aranan konaklama tiplerinde ise muhafazakar oteller ilk sırada yer aldı. Onu bungalov oteller ve odasında havuz olan oteller takip etti.