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Dağcılar 3 bin 937 rakımlı Kaçkarlara Türk bayrağı astı

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen dağcılar 3 gün süren yolculuğun ardından Türkiye'nin dördüncü yüksek zirvesine sahip Kaçkarlar'a çıkmayı başardılar.

Turizm 05.07.2021, 10:52
Dağcılar 3 bin 937 rakımlı Kaçkarlara Türk bayrağı astı

Rize Verçenik Dağcılık Kulübü ve İzmir Bostanlı Dağcılık Kulübü organizasyonunda, İstanbul, İzmir, Isparta ve Rize illerinden gelen 17 dağcı, 3 bin 937 rakımlı Kaçkarlara çıkarak Türk bayrağını ve Atatürk posterini dalgalandırdılar. Üç gün süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan ekip, daha sonra dönüş için yola koyuldular.

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