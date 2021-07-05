Dağcılar 3 bin 937 rakımlı Kaçkarlara Türk bayrağı astı

Rize Verçenik Dağcılık Kulübü ve İzmir Bostanlı Dağcılık Kulübü organizasyonunda, İstanbul, İzmir, Isparta ve Rize illerinden gelen 17 dağcı, 3 bin 937 rakımlı Kaçkarlara çıkarak Türk bayrağını ve Atatürk posterini dalgalandırdılar. Üç gün süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan ekip, daha sonra dönüş için yola koyuldular.