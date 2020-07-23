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Covid-19 teminatlı ‘turist sigortası’ başladı

Corona virüsü sürecinde 'Güvenli Turizm Sertifika Programı' ile dünyada örnek bir uygulama başlatan Türkiye'de, turistlerin güvenli tatil için Covid-19 teminatlı Turist Koruma Destek Sigortası da hayata geçirildi.

Turizm 23.07.2020, 15:00
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Covid-19 teminatlı ‘turist sigortası’ başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde, ‘Turist Koruma ve Destek Sigortası’ hayata geçirildi. TGA’dan yapılan duyuruda, tarihi, doğası ve kültürüyle turizmin merkezlerinden olan Türkiye’de daha keyifli ve güvenli bir tatil için Covid-19 teminatlı Turist Koruma Destek Sigortası’nın yaptırabileceği açıklandı.

TGA’NIN SİTESİNDE LİNKİ BULUNUYOR

Covid-19’u da kapsayan sigorta sistemiyle ilgili yapılan duyuru şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti’nin öncülüğünde Güneş Sigorta tarafından hayata geçirilen bu proje ile Türkiye’nin cennet köşelerinde gönül rahatlığı ile tatil yapmak isteyen misafirlerimiz, ayların yorgunluğunu ve stresini, Covid-19 endişesi olmadan atlatıyor. İstanbul, Bodrum, Kapadokya, Marmaris, Nemrut, Antalya ve Türkiye’nin diğer harikaları. Masmavi denizler, yemyeşil yaylalar, geniş kanyonlar ve açık hava müzelerinde Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini keşfeden misafirlerimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 tedirginliğini Turist Koruma ve Destek Sigortası ile geride bırakarak tatilin tadını çıkarıyor. Başvurmak ve detaylı bilgi almak için http://www.covidinsurance4turkey.com adresini ziyaret edebilirsiniz.”

SİGORTANIN İÇERİĞİ

Sigortanın, Covid-19 hastalığı kesin tanısı nedeniyle hastanede tedavi gören kişilerin hastanede yattığı süre boyunca tedavi masraflarını ödeyen bir poliçe türü olduğu belirtildi. Kişinin anlaşmalı kurumlardan birinde hastanede yatışının gerçekleşmesi halinde Güneş Sigorta provizyon sistemi ile ödeme yapılacağı, anlaşmasız kurumlarda ise elden ödeme yapılacağı kaydedildi. Güvence kapsamını poliçedeki teminatların belirleyeceği de vurgulandı.

Poliçe süresi, sigortalının seyahat süresine bağlı olarak en fazla 30 güne kadar olabilecek. Poliçe bitiş tarihinden önce sigortalının yoğun bakımda yatması durumunda poliçe bitmiş dahi olsa 10 gün boyunca tedavisi devam edebilecek. Covid-19 Turist Koruma ve Destek Sigortası’nda bekleme süresi yok ve 0-65 yaş arasındaki herkes faydalanabilecek.

ÖZEL- DEVLET AYRIMI YOK

Covid-19 Özel Sağlık Sigortaları Teminatı Masrafları Sigortası’nın kapsamı ise şöyle: “Bu ürünle, yurt dışından ülkemize gelenlerin seyahatleri esnasında Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarının gerçekleşmesi durumunda özel hastane/ devlet hastanesi ayrımı olmaksızın tüm pandemi hastanelerinde oluşabilecek sağlık masrafları karşılanacak. Ürüne yoğun bakım masrafları da dâhil. Hastaneye yatış esnasında Güneş Sigorta provizyon ekiplerinin aranması durumu ile ödeme süreçleri başlıyor.”

HASAR ÖDEMESİ

Hasar ödemesi için kişinin kesin Covid-19 tanısı alarak hastane yatış ya da yoğun bakımda yatması ve hastanenin Güneş Sigorta provizyon merkezinden talepte bulunması gerekiyor. Kurumun pandemi hastanesi olup Güneş Sigorta anlaşması olmaması durumunda elden ödeme yapılır. Anlaşmasız pandemi kurumlarındaki faturaların değerlendirilmesi için pasaport giriş çıkış fotokopileri, pasaport ön yüz fotokopisi, epikriz, doktor takip formları, açık fatura dökümü ve tetkik sonuçları gerekiyor.

ÜÇ AYRI TEMİNAT PAKETİ

Covid-19 Ekstra Otelde Kalma Masrafı Teminatı’nda, sigortalının bu poliçe kapsamında Covid-19 hastalığına bağlı olarak, hastane tarafından otelde gözetim altında tutulması kararı verilmesinden dolayı ekstra konaklamak durumunda kaldığı durumlarda seçilecek alternatife göre yazılı olan günlük tazminat limiti ödenecek. 15 günle sınırlı teminatta, 7 günlük bir turda, 7’nci gün gözetim kararı verilirse, 15 gün otelde ekstra gözetim altında kalması durumunda 15 günlük tazminat ödenecek. 10, 14 ve 22 Euro’luk primlerden oluşan üç ayrı paket sunuluyor. Oteller veya tur operatörleri tarafından sigorta ettiren sıfatıyla kişi sayısı belirtilerek toplu satın alma yapılabilecek. Toplu satın alma asgari 100 kişilik gruplar için geçerli olacak.  DHA

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