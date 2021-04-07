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Çin ve İran Türkiye’ye gidişleri durdurdu

Vaka saylarındaki artışın turizme ilk yansımaları yaşanmaya başladı.

Turizm 07.04.2021, 09:43 07.04.2021, 09:44
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Çin ve İran Türkiye’ye gidişleri durdurdu

Çin ve İran Türkiye’ye gidişleri durdurdu

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'de artışa geçen korona vakaları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY)’nin uçuşlarını durdurdu.

Çin Sivil Havacılık Dairesi (CAAC) yapılan açıklamada seferlerde görülen Covid-19 vakaları nedeniyle THY uçuşlarının 19 nisandan itibaren 4 hafta süreyle askıya alındığı bildirildi.

Bu arada Iran da, Türkiye'ye yapılan turistik turları durdurdu

İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Salman Samani, İran Ulusal Koronavirüsle Mücadele Komitesi kararı gereğince Türkiye'ye turistik tur organizasyonu yapan şirketlerin faaliyetlerini durdurmaları gerektiğini açıkladı. 

Sözcü, aynı doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan İran ile Türkiye arasındaki seyahatlerin durdurulması yönündeki talebin de incelendiğini vurguladı. Sağlık ekiplerinin Türkiye sınırlarında sıkı koronavirüs kontrolleri gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu. 

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