Çin, 526 metrelik dünyanın en büyük cam köprüsünü yaptı

Böylece Çin Halk Cumhuriyeti, bu alanda kendi rekorunu tekrar ve yeniden kırmış oldu.



Çinlilerin cam köprü yapmalarının bir nedeni, insanların yükseklik korkusu üzerinde durmak. Nitekim Güney Çin eyaleti Hunan’da dünyanın en uzun ve en yüksek cam köprüsü 2017 yılında açıldığında üzerinden geçenlere sanki köprü kırılacakmış gibi sesler de duyuruluyor ve 200 metre yükseklikteki köprüde dolaşmak için yükseklik korkusunu aşmak gerekiyordu.

Bu bağlamda, köprünün kırılışını canlandıran videolar paylaşılmış ve köprü turistlerin akınına uğramıştı. Ondan sonra köprülerin camdan inşa edilmesi önemli bir turizm kaynağı oluşturmuştu. Öyle ki, 2019'da, ülkede BBC’ye göre tahminen 2 bin 300 cam köprü bulunuyordu.



Ancak bu üç boğazı birden aşan son köprü, gerçek bir mimarlık-mühendislik ürünü. Zhejiang Üniversitesi Mimarlik Dizayn ve Araştırma Enstitüsü, bu 526 metre boyundaki köprüyü Güney Çin’deki Huangchuan Bölgesi Üç Uçurum Mevkiinde yapıp bunu da Guinness World Record (Guinness Dünya Rekorı) olarak tescil ettirdi.







Kırmızı renkte çelik üzerine monte edilen ve yerden 201 metre yükseklikte olan cam köprü, aynı anda 500 kişinin güvenlik içinde üzerinde dolaşabileceği sağlamlıkta. Bunu kanıtlamak için ziyaretçiler kabul edilmeden önce üzerinde dört tonluk arazi kamyonu geçirildi.



Böylece köprü yalnızca bir yerden başka bir yere kolaylıkla ve arazi engebeliklerini aşarak geçmek için değil aynı zamanda turistleri çekmek için de inşa edilmiş oldu. Köprü üzerinden alınacak görüntüler de benzersiz güzellikler içerecek. Öte yandan köprü üzerinde Bungee-jumping etkinlikleri ve sanatsal faaliyetler de düzenlenmesi tasarlanıyor.