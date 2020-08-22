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Çeşme'de 5 mekan daha kapatıldı
Çeşme 5 eğlence kulübü daha koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Turizm 22.08.2020, 09:19
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Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulunun 17.08.2020 tarihli ve 2020/77 sayılı kararı ile; İlçede faaliyet gösteren 5 işletmenin toplum sağlığı için tehlike arz eden eylemlerinin/faaliyetlerinin devamlılık gösterdiği anlaşıldığından, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 261. ve 282. maddesi uyarınca (15) gün süre ile kapatılmasına karar verildi.
Çeşme'de İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 11 işletme daha kapatılmıştı.
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