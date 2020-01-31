Büyükçekmece Belediyesi EMITT 2020'de yerini aldı

TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde 2 Şubat’a kadar devam edecek olan EMITT fuarının açılış kurdelasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile birlikte kesen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün böylesine önemli bir fuara ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Başkan Akgün: EMITT, Türkiye ve İstanbul’un tanıtımında büyük rol oynuyor

Fuar kapsamında yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi Büyükçekmece’de ağırlamanın mutluluk verici olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “EMITT Turizm Fuarı, dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından katılımcısı ile kültür ve turizm hayatımıza zenginlik katıyor” ifadesini kullandı.

Kültür, turizm ve eğitim alanında hızla ilerleyen Büyükçekmece’nin tanıtımı açısından EMITT Turizm Fuarı’nı önemsediğini belirten Başkan Akgün, “EMITT, turizm sektöründeki yeni gelişmeleri görebilmek, Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımında büyük rol oynuyor. Her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi Büyükçekmece’de ağırlıyoruz. Fuarımız sayesinde ilçemize gelen vatandaşlarımıza projelerimizi anlatma imkanı buluyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Özata ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

60 bin ziyaretçi bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve THY’nin kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğinde, TÜROFED ve TTYD iş ortaklığında düzenlenen 24. EMITT Fuarı’nda, tüm dünyadan katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektör uzmanları, turizm sektörünün küresel ve yerel gündem konularını tartışacak. Fuarda, 35 ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye’den 40’a yakın destinasyon tanıtılıyor. 20 ülkeden 200’ün üzerinde davetli tur operatörünün katıldığı etkinliğe, bu yıl 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.