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Burger X lezzetleri şimdi Kadıköy'de

Göztepe’den sonra; Acıbadem, Ümraniye ve Ataşehir’de şubeleri bulunan Burger X;     şimdi Kadıköy’de yeni yerinde burger severleri ağırlamaya başladı.

Burger X lezzetleri şimdi Kadıköy'de

Göztepe’den sonra; Acıbadem, Ümraniye ve Ataşehir’de şubeleri bulunan Burger X;     şimdi Kadıköy’de yeni yerinde burger severleri ağırlamaya başladı.

04 Şubat 2020 Salı 11:09
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Burger X lezzetleri şimdi Kadıköy'de

14 çeşit burgeri, birbirinden lezzetli sosları ve atıştırmalıkları ile çok sevilen sokak lezzetleri sıralamasında üst sıralarda yer alan Burger X; özel üretim el yapımı burgerleri ile kalitesinden ödün vermeden büyümeye devam ediyor.

Bundan 3 sene önce Göztepe’de küçük bir dükkanda başlayan Burger X; kendine has özel üretim ekmeği, köftesi ve sosları ile kısa sürede en sevilen burgerlerden biri olmayı başardı.

İstanbul Anadolu Yakasındaki 4 şubeden sonra; 5. Şubesini Kadıköy’de açan Burger X; çok yakında yeni bir şube daha açarak kendine has lezzetlerini tüm İstanbul ardında da diğer illere ulaştırmayı hedefliyor.

Tereyağlı brioche ekmeği,  nefis köftesi, özel soslar ve diğer malzemeler ile bütünsel bir lezzet oluşturan Burger X burgerleri her damak zevkine hitap ediyor.

Monster Burger 

Köy peyniri, çıtır pastırma, köz patlıcan ve köz biberli “Anadolu Burger” ile geleneksel lezzetleri bir araya getiren Burger X; 3 kat burger köftesi  ve cheddar peynirinden oluşan “Monster” ile de doya doya et yemek isteyenleri mutlu ediyor.

Özelikle kendine has soslarından mayoneX ve domateX ile hazırlanan burgerleri denemenizi tavsiye ederiz.

11.00‘den itibaren gece yarısına kadar hizmet veren Burger X şubeleri geniş servis alanı ile de burger severleri mutlu ediyor.

Kadıköy Şubesi hafta içi  11.00 – 01.-00 saatleri, Cuma - Cumartesi ise 03.00’e kadar hizmet verirken; Göztepe Şubesi hafta içi 24.00, Cuma - Cumartesi ise 02.00’ye kadar  burger severleri mutlu ediyor 

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