Bu köye gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz kalıyor

Harmancık ilçesinin Gedikören köyünde mimarî yapısıyla görenleri kendine hayran bırakan köy konağı, köye gelen misafirlere ücretsiz hizmet veriyor. Birinci sınıf malzeme kullanılarak taş ve ahşaptan yapılan konak, 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edildi. İhtişamı ve mimarî yapısıyla konak köye gelen herkesin dikkatini çekiyor. Gedikören köyüne gelen misafirler, görenleri kendine hayran bırakan konakta ücretsiz olarak konaklıyor. Köyde bulunan konağın ününü duyup görmeye gelenler oluyor.



Köy konağının 2017 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını ifade eden Mustafa Sarı, "Köyümüzde yapılan konak çok lüks bir yapı. Bu konak köyümüze çok yakıştı. Konforlu ısıtması dahi kalorifer sistemiyle yapılıyor. İçinde toplantı salonları ve konaklama alanları mevcut. Bu yörede böyle bir konak olmadığı için görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Konforlu köy konağımızda kalanlar teşekkür ederek ayrılıyor. Burada konaklayan hiç kimseden ücret almıyoruz" dedi.