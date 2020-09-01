Bodrum'un eğlence mekanları tek tek mühürleniyor

Türkiye’nin en ünlü eğlence mekanlarının bulunduğu ilçede 30 mekan koronavirüs tedbirlerine uyulmayınca mühürlendi. Yaklaşık 1 milyon lira ceza kesildi, 25 bin iş yeri uyarıldı. 16 işletme süresiz mühürlenirken, 11 iş yeri 4 günlüğüne 3 iş yeri ise 15 günlüğüne mühürlendi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle açılmayan eğlence kulübü işletmecileri kafe ruhsatı alarak eğlence kulüplerini işletmeye başladı. Ruhsata aykırı ve sosyal mesafe kurallarına uymayan ünlü gece kulüpleri zabıta ekipleri tarafından teker teker mühürlendi.

Dünyanın ilk yüzen diskosu olarak bilinen Catamaran da zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Sınırsız olarak kapatılan yüzen diskonun ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.

Türkiye’nin en ünlü gece kulüplerinin bulunduğu Gümbet barlar sokağında ise yaklaşık 15 gün önce tüm eğlence kulüpleri kapatıldı.

Pandemi sürecindeki 3 kurala uymayan ücretli plajlar da kapatılmaya başlandı. Mesafenin, hijyenin ve maskenin hiçe sayıldığı bazı plaj kulüplerin de kapılarına mühür vuruldu. Bazı işletmeler ise mühürlenmelerine tepki göstererek alkışla protesto yaptı