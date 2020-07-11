Bodrum'da kaçak binalar tek tek yıkılıyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın göreve gelir gelmez başlatmış olduğu “Kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği” kapsamında, imar planına aykırılıklar bulunduğu tespit edilen binaların yıkım işlemleri sürüyor. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda son olarak Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

Güvercinlik Mahalle Merkezinde, Milas-Bodrum Karayolu üzerindeki iki katlı binada, Bodrum Belediyesi Yıkım Şefliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Binanın kaçak olan 380 metrekarelik ikinci katında başlatılan yıkım, karayoluna ve çevredeki diğer binalara zarar verilmemesi için hassas bir şekilde yürütülüyor.

Güvercinlik Mahallesinde yıkım çalışması devam ederken, Turgutreis, Yakaköy, İslamhaneleri ve Yalıkavak Mahallelerinde tespit edilen imara aykırı yapılarda da mülk sahipleri ve Belediye işbirliğinde yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri, 2019 Nisan-2020 Haziran tarihleri arasında imara aykırı ve izinsiz yapıldığı tespit edilen toplam 240 yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi. Bu yapılardan 114 adedi Belediye ekipleri tarafından yıkılırken, 126 adedi ise mülk sahipleri tarafından Belediye gözetiminde kaldırıldı.