Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin: “2022 sezonunda hedefi aştık; 2023'te çıtamız daha da yüksek”

2022 yaz sezonunda önemli doluluk oranlarına ulaştıklarını dile getiren Girgin, Bodrum'da Ağustos sonu itibariyle 700 bin bandını geçen turisti ağırladıklarını kaydetti.

Bodrumda pandeminin ardından yükselen bir ivmelenme yakaladıklarını anlatan Girgin, “İç piyasaya bakacak olursak yüksek enflasyon, rezervasyonları olumsuz etkiledi. Ama Eylül ayı itibariyle baktığımızda yabancı turistler hala gelmeye devam ediyor. Yabancı turist, Türk misafire göre enflasyondan daha az etkilenip daha çok harcama yapıyor. Ekim ayı sonuna kadar yabancı turist rezervasyonları devam ediyor. Verimli bir yaz sezonu geçirdik. 2022 sezonunda hedeflerimizi aştık. 2023 yılında çıtamız daha da yüksek” diye konuştu.

İYİ BİR NOKTADAYIZ

Bu yıl sektör olarak beklentilerin üstünde doluluk oranlarına ulaştıklarını vurgulayan Yiğit Girgin, “Bodrum’da, 700 bin bandını geçen bir turist akışı var. Beklentilerimiz doğrultusunda sezonu yoğun bir doluluk ve iyi bir noktada bitirdik. Geçen senelerin çok üstündeyiz. Baktığınızda bu geçen senenin 2 katı büyüklüğünde, ciddi bir artış var. Herkes 2019’la kıyaslıyor turizmi, hedef olarak kıyaslayabiliriz ama kendi toparlanma sürecine baktığımızda Bodrum turizmi baya bir ilerledi, gelişti” dedi.

SÜREKLİ YENİLİK PEŞİNDEYİZ

Genel Müdürü Yiğit Girgin, Bodrium Hotel & SPA olarak sürekli yenilenerek güçlü bir ekip ile çalıştıklarının altını çizdi. Yiğit Girgin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sürekli yenileniyoruz, kendimize bir şeyler katmaya, eklemeye, değişmeye, bakış açımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Beklentilerimiz doğrultusunda sezonu yoğun bir dolulukla iyi bir noktada bitirdik. Hep şöyle diyorum: Başarılı olmak sorun değil, başarılı kalmak sorun. Bizim özelimizde, şehir özelinde, sektör özelinde yani hayatın neresinde olursanız olun başarılı kalmak daha büyük bir olay. O yüzden başarılı kalmak adına biz çalışmalarımıza devam edeceğiz"

BÜTÜNCÜL BİR PLANLAMA YAPILMALI

2023 yılı için şimdiden bütüncül bir planlama yapılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Yiğit Girgin, şunları söyledi: “Turizmin artık ana unsuru pazarlama. Klasikleşen pazarlama unsurlarını çok konuşuyoruz. Klasik de olmalı, yenilikçi pazarlama da olmalı. İster buna otellerin, sektörün kendini pazarlaması diyelim, isterseniz toplu pazarlama diyelim, bunları yapmak zorundayız. Hep birlikte çalışarak pazarlama yapmak zorundayız. Offline’ı ve dijital pazarlamayı da beraber yapmalıyız. Bu şehri kimse tek başına kalkındıramaz. Yapacaksak hep birlikte kalkındırmalıyız. Fuarlarımıza, stratejik noktadaki fuarlarımıza doğru heyetlerle, şehri tanıtacak heyetlerle, doğru ekiplerle, şehrin tanıtımına ve şehrin turizmine katkı sağlayan paydaş unsurlarla, acentelerle, bireysel veya büyük tur operatörleriyle, doğru pazarlama teknikleriyle onların ihtiyaçlarını ve şehirde karşılaştıkları zorlukları bilerek üstüne gitmeli, şehrin paydaşlarıyla bu sorunları çözmeliyiz. Artık Bodrum’un sezonun ortasında bir kazı çalışmasıyla uğraşacak vakti yok. Devletin de, Turizm Bakanlığı’nın da, ilin de, ilçenin de bütün sorumlularla bu konuyu doğru bir şekilde ele alması gerekli”