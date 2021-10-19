Belki gitmek istersiniz! İşte dünyanın en güzel köyleri...

İngiltere merkezli Uswitch adlı platform, sosyal medya paylaşımlarını baz alarak dünyada ve kıtalar bünyesinde en güzel köy ve beldeleri listeledi.

Uswitch bu listeyi yaparken harita üzerinde yer gösteren Instagram ve Pinterest gibi platformları baz aldı.

"Dünyanın en güzel köyleri" listesinde peribacaları ve taştan oyulmuş evleriyle ünlü Göreme beldesi üçüncü sırada yer aldı.

Buna göre listede 2021 yılında bir milyonun üzerinde paylaşım alan 3 köy ilk sıraları paylaştı.

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer alan turistik adası Santorini'nin en kuzey noktası olan Oia, 1.6 milyonun üzerinde paylaşımla "dünyanın en güzel köyleri" listesinde birinci oldu.

1997 yılında James Bond filminin çekilmesiyle dünya genelinde büyük üne kavuşan Vietnam'ın Ha Long Koyu ise 1.1 milyonu aşkın paylaşımla ikinci, Nevşehir iline bağlı Göreme beldesi ise üçüncü sırada yer aldı.

Göreme beldesi pecibacaları, taştan evleri, Anadolu'ya özgü kahvaltı ve yemekleriyle birlikte son yıllarda balon turizmiyle ön plana çıkıyor. Göreme'ye Asya'dan gelen yabancı turistlerin de büyük ilgisi bulunuyor.

Listede ilk 10'a giren diğer köyler Avusturya Hallstatt, Avustralya Mission Sahili, Yeni Zelanda Wanaka, İtalya Vernazza Koyu, Japonya Shirakawa Köyü, İskoçya Mull Adası ve Portekiz'in Atlas Okyanusu üzerinde bulunan Sao Miguel Adası'na bağlı Furnas Köyü oldu.

Avrupa'da yapılan listeye bakıldığında Yunanistan'ın Oia Köyü'nden sonra Göreme'nin listede ikinci sırada olduğu görülüyor.

Göreme söz konusu listede Asya-Avrupa (Avrasya) kategorisine giren tek bölge olma özelliğini taşıyor. Avrupa listesinde 2 farklı köyü bulunan Yunanistan, sosyal medyada oldukça popüler bir turistik ülke. Listeye Oia'dan sonra giren diğer Yunan adası yine Ege Denizi üzerinde bulunan Folegandros (Bolukendire). Yaklaşık 154 bini aşkın etkileşim alan Folegandros Köyü (adası) listede 7'inci sırada yer alıyor.

Uswitch'e göre sosyal medyanın da etkisiyle dünya genelinde köylerde yaşama olan ilgi artarken, köy arsa ve ev fiyatları yüzde 126 artış gösterdi.

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, 26 yıldır UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Dünya miraslarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla UNESCO tarafından 6 Aralık 1985 tarihinde 357 sıra numarası ile doğal ve kültürel varlıklar kategorisinde Dünya Mirası Listesine dahil edildi.

Koruma altına alınan yerler arasında Kapadokya ve Göreme Milli Parkı, Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Derinkuyu yer altı şehri, Mustafapaşa yerleşim merkezleri ile Avanos'un bir bölümü yer alıyor.

Yılda ortalama 2 milyon yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Kapadokya ve Göreme Milli Parkı içinde çok sayıda kayadan oyma ve tarihi kilise, şapel manastırlar, yemekhaneler ve keşiş hücreleri, depo ve şarap yapım yerleri bulunuyor.

Volkanik tüften oluşmuş ilgi çekici yapısı içinde Bizans kilise mimarisi ve Hristiyan tarihinden önemli bir devri sergileyen Kapadokya ve Göreme Milli Parkı, 1985 tarihinden beri doğal ve kültürel varlık olarak Dünya Mirası Listesindeki yerini koruyor.