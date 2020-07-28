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Bayram tatili için en güzel rotalar

Türkiye'nin geniş coğrafyası yaz tatili için çok fazla seçenek sunuyor. Yani bayramda biraz deniz, biraz doğa istiyorsanız; Bodrum ve Çeşme popüler beldelere de gitmekten çekiniyorsanız, Türkiye'nin nispeten gizli kalmış doğa harikalarını keşfetmeye ne dersiniz?

Turizm 28.07.2020, 22:27
5
Bayram tatili için en güzel rotalar

Bayram tatili için en güzel rotalar (Bayramda gezilecek yerler) - 1

Birgi Köyü / İzmir

Çoğumuzun bir gün yerleşmeyi düşündüğü o Ege Köyü adeta Birgi Köyü'nün ta kendisi. Yemyeşil çınar ve ceviz ağaçları, ahşap pencereli taş evleri ve sakin sokaklarıyla tüm misafirlerini büyülüyor. Birgi ayrıca tarih boyunca Frigler, Persler, Bizanslılar, Romalılar ve Osmanlılar’a da ev sahipliği yapmış. Bu zengin tarihi sayesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne de alınmış. Sakin bir tatil geçirmek isterseniz Birgi sizin için için ideal bir destinasyon olacak. Eğer köyün tarihi atmosferini yakalamak istiyorsanız, taş evlere kurulmuş butik otellerde konaklayabilirsiniz.

Bayram tatili için en güzel rotalar (Bayramda gezilecek yerler) - 2

Küçük Kargı Koyu / Muğla

Göcek ile Fethiye arasında yer alan ve denizi adeta bir akvaryum kadar berrak olan Küçük Kargı Koyu özellikle dalış meraklılarını kendine çağırıyor. Ancak dalış yapmıyorsanız da üzülmeyin, çünkü burası sadece su altı güzellikleriyle değil serin bir rüzgara ve hoş bir kokuya sebep olan sığla ağaçlarıyla da unutulmaz bir yer. Kalabalıktan uzakta, huzur dolu bir tatil isteyenler için çok ideal.

Bayram tatili için en güzel rotalar (Bayramda gezilecek yerler) - 3

Palamutbükü - Datça / Muğla

Türkiye'nin doğayla en iç içe köşelerinden biri olan Datça Yarımadası, her bir koyuyla görenleri kendine aşık ediyor. Zeytin ve badem ağaçlarıyla süslenmiş cennetten bir köşe olan Palamutbükü de, masmavi denizi ile huzurlu bir adres. Dalış meraklıları burada da kendilerini su altının büyülü dünyasıyla baş başa bulabilir. Üstelik Datça'ya ulaşım artık Bodrum'dan kalkan feribotlarla çok daha konforlu.

Bayram tatili için en güzel rotalar (Bayramda gezilecek yerler) - 4

Kekova / Antalya

Kekova, Demre ve Kaş arasında bulunan Kaleköy, Üçağız ve Kekova'yı kapsayan bir bölgenin adı. Kekova'nın en önemli özelliği antik çağlardan bugünlere kadar kalan arkeolojik eserlerinin yer aldığı eşsiz Batık Şehir. Esrarengiz Batık Şehir'i dalarak da görebileceğiniz gibi kanoyla ya da sadece yüzerek bile deneyimlemeniz mümkün.

Bayram tatili için en güzel rotalar (Bayramda gezilecek yerler) - 5

Bördübet Koyu - Marmaris / Muğla

Bördübet Koyu'nda ormanın ev sahipliği yaptığı kuş türlerinin sesleri arasında doğanın kalbinde olmanın huzuru iliklerinize kadar işleyecek. Bördübet'te ayrıca denizin üzerinde yürüyebileceğiniz Kız Kumu Plajı ve Bayır Köyü de gizli kalmış doğa harikası manzaralarıyla sizi kendine hayran bırakacak.

Bayram tatili için en güzel rotalar (Bayramda gezilecek yerler) - 6

Gideros Koyu / Kastamonu

Doğal güzellikleriyle ün salmış Karadeniz yaz tatili için pek o kadar da akla gelen bir yer değil. Bunun sebebi ise aslında bazı noktaların tatilciler tarafından henüz keşfedilmemiş olması. Örneğin Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Gideros Koyu da bu destinasyonlardan biri. Kestane, kayın, meşe, çam ve şimşir ağaçlarının ortasında yer alan Gideros Koyu, Karadeniz'in dalgalı sularının aksine sakin bir denize sahip. Bu koyda yüzmenin tadını çıkardıktan sonra yeni tutulmuş taptaze balıkların tadına bakmak da mümkün. Farklı çeşitte balıkların yanı sıra Kastamonu'nun yöresel lezzetlerini de deneyebilirsiniz.

Bayram tatili için en güzel rotalar (Bayramda gezilecek yerler) - 7

Akgöl / Sinop

Karadeniz'in en güzel şehirleri arasında ilk sıralarda yer alan Sinop, Akgöl'e de ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 3 dönümlük bir alanı kaplayan Akgöl, yemyeşil ağaçlarıyla da meşhur. Doğayla iç içe bir kamp tatili için harika bir nokta.

Bayram tatili için en güzel rotalar (Bayramda gezilecek yerler) - 8

Çilingoz Tabiat Parkı / İstanbul

İstanbul’da yaşıyor ve bu bayram çok da uzaklara gitme fırsatı bulamayacağınızı düşünüyorsanız Çatalca ilçesinde bulunan Çilingoz Tabiat Parkı sizin için ideal. Böylece çok mesafe kat etmeden kalabalıklardan ve şehrin stresinden uzaklaşabilirsiniz. Çilingoz ister günübirlik ziyaretler ister hafta sonu kampları için ideal.

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