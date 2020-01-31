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Başkan Böcek: "Turizm Birliği ile rotaları Antalya'ya çevireceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katıldı. Başkan Böcek, "Antalya'nın 2020 yılında turizmde yeni rekorlara imza atması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Başkan Böcek: "Turizm Birliği ile rotaları Antalya'ya çevireceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katıldı. Başkan Böcek, "Antalya'nın 2020 yılında turizmde yeni rekorlara imza atması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

31 Ocak 2020 Cuma 13:20
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Başkan Böcek: "Turizm Birliği ile rotaları Antalya'ya çevireceğiz"


İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen EMITT fuarında “Antalya Güneşi” adı altında tüm destinasyonları tek çatı altında buluşturan Antalya standı yoğun ilgi görüyor. İlçe belediyelerinin de içinde yer aldığı Antalya alanı EMITT Fuarı’nın en dikkat çeken alanlarından birisi oluyor. Antalya’nın birçok güzelliğini bir arada sunan alanı ziyaret edenler, kendilerini Antalya’da gibi hissediyor. Antalya alanının en özel köşesi ise Altın Portakal ve Piyano Festivali temalarının öne çıkarıldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi standı oluyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi de fuarda şehrin tanıtım çalışmalarına katkı koyuyor. Canlı piyano dinletisi eşliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi standında konuklarını ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın tanıtımını çok önemsediklerini, EMITT gibi uluslararası fuarlar ile Antalya turizmine katkı sağlayacaklarını söyledi. 2019 yılını turizmde rekor kırarak kapatan Antalya’nın turizm sektörü başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla 2020 yılına daha güçlü ve etkin bir şekilde hazırlandığını dile getirdi. Başkan Böcek Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya’nın tanıtımına ve turizme katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Özata ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

"Rotalarını Antalya'ya çevireceğiz"


Fuarda Antalya’nın bir bütün halinde tanıtımının yapıldığına dikkat çeken Başkan Böcek, “EMITT Fuarı tüm dünyadan katılımcılar, tur operatörleri, turizm sektörü temsilcileri ve tatilcileri buluşturan bir fuar. Burada Antalya’mızı en güzel şekilde tanıtarak turizmimize katkı sunacağız. Pek çok kez gündeme getirdiğim gibi Antalya Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde oluşturacağımız Turizm Birliği ile aynı bu fuarda olduğu gibi şehrimizin tanıtımını tek çatı altında gerçekleştireceğiz. Antalya’mızın 19 ilçesi de birbirinden özel ve güzel. Biz de bu birlik çatısı altında kentimizi bir bütün olarak tanıtarak hem yerli hem de yabancı turistlerin şehrimize olan ilgisini arttıracak ve tatil rotalarını Antalya’ya çevireceğiz” dedi. 

Son Güncelleme: 31.01.2020 14:20
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