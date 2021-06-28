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Başaran Ulusoy, Parkinson olmuş, hastanede, ifade veremiyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın, hakkındaki TÜRSAB Başkanlığı döneminde görevi kötüye kullanmak suretiyle resmi belgelerde sahtecilikte yaparak nitelikli zimmet ve dolandırıcılık suçlarını

Turizm 28.06.2021, 11:44
Başaran Ulusoy, Parkinson olmuş, hastanede, ifade veremiyor!

işlemiş olduklarını iddiasıyla ifadeye çağırdığı Başaran Ulusoy’un parkinson teşhisiyle hastanede olduğu için ifadesi alınamadı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Kuş’un 4 Haziran 2021 tarihli yazı ile Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği talimat üzerine Başaran Ulusoy Koç Üniversitesi Hastanesi’nden “G20 Parkinson Tanısı ile 11 Haziran’dan beri hastanede yatarak tedavi gördüğü”ne ilişkin bir yazı aldı.

Başsavcılığım talimatı üzerine ifadesini almaya giden polis memurunun 14 Haziran 2021 tarihli tutanağında “Şüpheli Başaran Ulusoy’un Koç Üniversitesi Hastanesi’nde parkinson hastalığından tedavi altında olduğundan ifadesi alınamamıştır” deniyor.

Dosya kapsamındaki diğer şüphelilerden Feyyaz Yalçın, Timuçin Paköz, Ali Murat Sadıklar,Muhammed Ayılmazdır’ın ifadeleri alındı. Şükran Tezel ise avukat olduğu için savcılık makamında ifade vermek istediğini söyledi.

Turizmgazetesi.com

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