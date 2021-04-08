Bakan Nisan’da sezonu açarız demişti, ama oteller açılışlarını erteliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 11 Ocak’ta, Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde medya temsilcileriyle bir araya geldiğinde, mart ayı itibariyle etkinliklerin başlayacağını, nisan ayında da sezonu açmayı planladıklarını, turizmin bu yıl ikiye katlanacağını söylemişti.

Dünya Gazetesi’nden Selenay Yağcı’nın haberine göre tesislerin birçoğu açılışlarını nisandan, haziran-temmuz dönemine erteledi.

Açılışların ertelenmesi yurt dışından misafir gelişlerinde yaşanan belirsizlikler etkili oldu. Otel açılışlarının büyük oranda mayıs ayına ertelendiği belirtiliyor.

“Sektörün elinde olmayan durumlar oluştu. İyi giden tablo kötüye döndü” diyen Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu şunları söylüyor: " Olumlu tablo bir ayda terse döndü. Kaynak pazarlarımızda yaşanan gelişmelerle gördük ki öngörülerimiz tutmadı. Nisanda başlar demiştik mayısa kaydı belki o da kayacak. Nisan ve Haziran arası sıkıntılı günler devam edecek gibi görünüyor. Çalışanlarımızı ücretsiz izne yollayarak haziran-temmuza varmamız zor. Bu sefer özellikle 2020'nin de yükü omzumuzda. Borçlanmıştık, daha da borçlanırsak sektör batacak duruma gelir. KÇÖ'nün uzatılmasını talep ediyoruz."