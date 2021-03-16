Bakan Ersoy: "Gelenlerden aşı testi istemeyeceğiz"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, ''Türkiye, yurt dışından girişlerde istenen PCR testini 15 Nisan'da gözden geçirilecek. İngiltere’den gelenlerden aşı sertifikası sormayacak'' dedi.
Bakanı Ersoy'un BBC ONE televizyonuna yaptığı açıklamaları İngiliz The Telegraph gazetesi, ‘’Türkiye, İngiliz tatilciyi covid denetimi olmadan kabul eden ilk ülke olmayı planlıyor’’ başlığıyla haber yaptı.
Haberde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un şu açıklamalarına yer verildi:
''Geçen yaz olduğu gibi, bu yaz da İngiliz turistleri ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Türkiye'ye dönük seyahatlerin düşük riskli olması amacıyla, dünya standartlarında sınır kontrolleri yapıyoruz.
Bu süreçlerin dünya standartlarında olması amacıyla İngiliz otoriteleriyle birlikte çalışıyoruz.
Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikası sormayacağız. 15 Nisan'dan sonra vaka durumuna bakarak, ülkeye giriş yapan İngiliz vatandaşlarından PCR testi talep edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. İngiliz hükümetinin uygulamaya koyduğu aşılama programı ve yaz başına kadar nüfusun önemli bir bölümünün aşılancak olmasından dolayı, girişlerde PCR testine gerek kalmayacağını umuyoruz.
‘’Özel sigorta paketi sunuyoruz’’
Türkiye'deki oteller, 'Güvenli Turizm Sertifikası' kapsamında, turistlerin Türkiye'den İngiltere'ye veya başka ülkelere gitmeden önce gerekirse test sonuçlarını alabilmeleri için test olanakları sağlıyor. Test ücreti yaklaşık 30 euro ve uluslararası havalimanlarında da test merkezleri mevcut. Türkiye ayrıca 15 euro karşılığında tedavi ilaç ve acil balım giderlerini karşılayan özel bir sigorta paketi de sunuyor.”