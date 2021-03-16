Bakan Ersoy: "Gelenlerden aşı testi istemeyeceğiz"

Bakanı Ersoy'un BBC ONE televizyonuna yaptığı açıklamaları İngiliz The Telegraph gazetesi, ‘’Türkiye, İngiliz tatilciyi covid denetimi olmadan kabul eden ilk ülke olmayı planlıyor’’ başlığıyla haber yaptı.

Haberde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un şu açıklamalarına yer verildi:

''Geçen yaz olduğu gibi, bu yaz da İngiliz turistleri ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Türkiye'ye dönük seyahatlerin düşük riskli olması amacıyla, dünya standartlarında sınır kontrolleri yapıyoruz.

Bu süreçlerin dünya standartlarında olması amacıyla İngiliz otoriteleriyle birlikte çalışıyoruz.

Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikası sormayacağız. 15 Nisan'dan sonra vaka durumuna bakarak, ülkeye giriş yapan İngiliz vatandaşlarından PCR testi talep edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. İngiliz hükümetinin uygulamaya koyduğu aşılama programı ve yaz başına kadar nüfusun önemli bir bölümünün aşılancak olmasından dolayı, girişlerde PCR testine gerek kalmayacağını umuyoruz.

‘’Özel sigorta paketi sunuyoruz’’