banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Ölen kuşuna böyle ağladı:
Ölen kuşuna böyle ağladı: "Yavrum, yüreğimin parçasıydın sen"
Altın fiyatlarına neler oluyor?
Altın fiyatlarına neler oluyor?
Moğol emirinin mezarı evliya türbesi sanıyorlar...
Moğol emirinin mezarı evliya türbesi sanıyorlar...
Apple uyardı: En kısa sürede güncelleyin
Apple uyardı: En kısa sürede güncelleyin

Bakan Ersoy'dan 60 milyon dolarlık film setine ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da çekimleri için 60 milyon dolar harcanacağı belirtilen 'Five Eyes' film setine sürpriz ziyarette bulundu.

Turizm 29.01.2021, 12:30
5
Bakan Ersoy'dan 60 milyon dolarlık film setine ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yoğun çabaları sonucu Antalya'ya getirilen, ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri sürüyor. Çekimler, dev bir film platosuna dönüşen Expo alanı ve tarihi Kaleiçi'nde devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, film setine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Expo alanında kurulan film platosuna gelen Bakan Ersoy, çekim arasında karavanda dinlenen oyuncu Jason Statham, Cary Elwes ve rapçi Bugzy Malone ile görüştü. Jason Statham ve diğer oyuncularla İngilizce sohbet eden Bakan Ersoy'a filmin İngiliz yönetmeni Guy Ritchie de eşlik etti.

ÇEKİMLERİ DE İZLEDİ

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra film alanına geçerek, kamera arkasından bir sahnenin çekimlerini izledi. Bakan Ersoy burada film ekibiyle görüşerek, çekimler hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy daha sonra ünlü oyuncu Jason Statham ile fotoğraf çektirip, İngilizce sohbet etti. Ersoy, film için Expo alanında oluşturulan bölümleri gezdikten sonra ayrıldı.

3 HAFTADA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Film ekibinin 4 ay önce Antalya'ya gelip Expo alanında inceleme ve proje çalışmasına başladığı 'Five Eyes' filmi için, iç mekan bahçesine 3 bin metrekare set alanı kuruldu, bir gemi inşa edildi ve ayrıca özel jet uçağı ile ilgili çekim için uçak seti oluşturuldu. Film çekimleri için 5 bin kişilik Expo Kongre Merkezi, havalimanı terminal binası şekline çevrildi ve kule dekoru verildi. Çekimlerde 101 metre, toplamda 114 metre yüksekliğindeki Expo kulesi de kullanılıyor. Ayrıca boş tutulan Expo Göleti de film ekibi için tekrar dolduruldu. Çekim ekibinin, Expo Antalya alanındaki çekimleri 3 haftada tamamlanması ve mart ayında film setinin sökülmesi planlanıyor.

60 MİLYON DOLAR HARCANACAK

Film çekimleri için 60 milyon dolar harcanacağı belirtilirken, bugüne kadar dekor için harcanan miktarın ise 20 milyon TL'yi bulduğu kaydedildi. Türklerin de yer aldığı 500 kişilik film ekibinin çekimler sırasında 2 saatte bir maske değiştirdiği ve sette hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulandığı öğrenildi.

BAKANLIK DESTEK VERİYOR

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca geçen dönemde Yeni Sinema Kanunu'nu yürürlüğe konulmuş, Türkiye'nin film çekim merkezlerinden birisi olabilmesi amacıyla 'Yabancı Film Yapım Desteği' hayata geçirilmişti. Kanun değişikliği sonrasında Mad Max serisinin usta yönetmeni George Miller, Türkiye'de de çok sevilen yapımcı ve oyuncu Amir Khan gibi dünyaca ünlü isimler Türkiye'yi ziyaret etmeye, filmleri için çekim mekanları aramaya başlamıştı. Türkiye'de çekilecek yabancı uzun metrajlı kurgu film, belgesel film ve dizi filmler için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destek veriliyor. Başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne yapılıyor. Desteklenecek filmler dünya uygulamalarında olduğu gibi kültürel içerik, Türk vatandaşlarının yapıma katılımı, ülke tanıtımına olan katkılar gibi kriterler göz önüne alınarak değerlendiriliyor.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. Liverpool 20 37
5. West Ham 20 35
6. Tottenham 19 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13