Bakan Ersoy, Ayasofya Camii, turistlerin ziyaretine açık ve ücretsiz olacak!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şüphenin olmaması Ayasofya’nın itinayla korunacağını belirtti. Bakan Ersoy, Ayasofya’nın ücretsiz olarak turistlere açık olacağını da belirtti.

BAKAN ERSOY’UN AÇIKLAMALARI

“Sözlerime başlarken Van’da şehit olan 7 kahramanı anarak başlamak istiyorum.

Danıştay 10’uncu dairesinin aldığı karar ve ilgili kararname neticesinde Ayasofya yeniden ibadete açılmış bulunmaktadır. Bu süreçte herkesin fikirlerini belirtmesi elbette normaldir. Ancak hiç kimse bağımsız yargının aldığı bu kararın üstünde değildir.

Bugün Ayasofya sapasağlam ayakta duruyorsa, bütün inanç, kültür tarih zenginliğiyle UNESCO’nun bir parçasıysa, yeri geldiğinde canını siper ederek koruyan Türk milletine borçludur.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Ayasofya Camii itinayla korunacaktır. Her şeyden önce bu milli ve manevi değerlerimizin bir gereği ve geçmişimize de vefa borcumuzdur.

Bugün imzalayacağımız protokol ile de Ayasofya’nın korunmasına yönelik ana ilkeler saptanmıştır. Caminin sahip olduğu tarihi kültürel estetik değerlerin muhafazasının gerçekleştirileceği bir kez daha imza altına alınmış oluyor.

ÖNE ÇIKAN ÜÇ KONU

Elbetteki Ayasofya Camii’ndeki din hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığımızca yürütülecektir. Koruma, restorasyonu biz yerine getireceğiz. Değişen hiçbir şey yok.

Üç konuya değinmek istiyorum. Ayasofya Camii, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak üstelik ücretsiz olacak.

Bizzat Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyon bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem de vakıflar genel müdürlüğünün desteğiyle restorasyonları hızlandırıyoruz.

Güzel bir haberim var Sultanahmet meydanıyla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sultanahmet Meydanı’ndaki tapu binası bakanlığımıza tahsis edildi. Orada hem ikona ve kilise eşyaları koleksiyonu ki bu bin 359 tane, İslami dönem koleksiyonları, taş eserler koleksiyonu ve sikke koleksiyonu gibi birçok hazine değerimizi orada sergilemeye başlayacağız.

Bunun da müjdesini bu vesileyle vermek istiyorum. Ben protokolün ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”