Ayder Yaylası'ndaki inşaat alanı sosyal medyada paylaşıldı, tepkiler çığ gibi büyüdü...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı turizm cenneti Ayder Yaylası'nda inşa edilen konutların fotoğrafı sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşa edilen konutların tamamının Ayder'in doğal dokusuna ve yöresel mimariye uygun olarak inşa edileceği açıklanırken bölgeden gelen bir fotoğraf sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

Şantiyeye dönen doğa harikası Ayder'in son haline ilişkin fotoğrafla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, ''Neden beton? Taş veya ahşap kullanmak bu kadar zor mu? Usta mı yok?", "Bir kere bile gitmek nasip olmamıştı. Şimdi ise betona boğmuşlar.'' diyerek tepkisini dile getirdi.



Twitter'da "Ayder" etiketi kısa sürede TT oldu.

Geçen yıl Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Bizzat takip ediyoruz. Önce alt yapıyı sonra konutları süratle bitireceğiz. Gerek iç gerek uluslararası turizme açmak niyetindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.