Ayasofya’da mozaikler perdeyle kapatılacak

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın müze statüsü kazandıran 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını geçen hafta oy birliğiyle iptal etmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yapının cami olarak kullanılmasına karar vermişti.

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinden sonra en çok merak edilen konulardan biri namaz kılınırken fresklere ne olacağı sorusuydu. Öneriler arasında mozaik ve fresklerin perde ya da ışık sistemiyle namaz sırasında kapatılması seçenekleri öne çıkmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise sıklıkla gündeme getirilen ışık veya lazerle kapatmanın söz konusu olmadığını söylemişti.

“ZARAR VERİLMEYECEK”

NTV’deki “Özel Röportaj”programına katılan Kalın, 24 Temmuz’da kılınacak cuma namazı ve sonraki ibadetlerde fresk ve mozaiklerin kapatılmasına ilişkin çalışmalarda varılan son noktayı şöyle açıkladı:

“Işık sistemi olmayacak. Bir perde sistemiyle bunların kapatılması üzerinde çalışılıyor şu anda, son aşamaya gelinmek üzere. Buradaki temel ilke bu mozaiklere, tasvirlere, binanın tarihi dokusuna ve mimarisine hiçbir şekilde zarar verilmemesi.”

“MOZAİKLER ZİYARETÇİLERE AÇIK OLACAK”

Mozaik ve fresklerin üzerinin sıvanması ya da ziyarete kapatılmasının ise söz konusu olmadığını belirten sözcü, şöyle devam etti:

“Bugüne kadar bunlar nasıl korunduysa, ziyarete açıksa bundan sonra da o şekilde açık olmaya devam edecek. Bu vesileyle yurt dışından gelen bazı eleştiriler ya da kaygılar bağlamında onu tekrar teyit etmek isterim. Bunların kapatılması, üstünün sıvanması, ziyarete açılmaması gibi bir şey söz konusu değil. Bunlar gene normal ziyaretçilere de açık olacak. İsteyen gidip o mozaikleri görebilecek.”