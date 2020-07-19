Ayasofya'da biletler pahalıydı, turistler kazançlı çıkacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin Rus-Türk ilişkilerini etkileyeceğini düşünmediğini söyledi. Avtoradio'ya demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin Rus-Türk ilişkilerini etkileyip etkilemeyeceği soruldu.
Peskov, "Bunun olacağını sanmıyorum. Resmi duruşumuz, bunun Türkiye'nin içişleri olduğu yönünde. Bu birincisi. İkincisi de, ne karar alınırsa alınsın Türk partnerlerimizin Ayasofya'nın statüsünü UNESCO'nun dünya kültür mirası kategorisine aldığı bir yapı olarak göreceğini ve Ayasofya'nın dünyadaki birçok Hristiyan ve Ortodoks için kutsal bir önem taşıdığını dikkate alacağını umuyoruz" yanıtını verdi.
'Biletler oldukça pahalıydı, turistler kazançlı çıkacak'
Peskov, "Kutsal bir önem taşıdığının dikkate alınması sözüyle ne demek istiyorsunuz?" sorusu karşısındaysa şu ifadeleri kullandı:
"Demek istediğim, Hıristiyanların, turistlerimizin oraya girebilmeleri. Türk partnerlerimiz, her şeyin en iyi şekilde korunacağını ve isteyen herkesin Ayasofya'yı ziyaret edebileceğini açıkladı. Üstelik Ayasofya'ya giriş biletlerinin oldukça pahalı olduğunu da söyleyeyim. Artık bilet olmayacak ve girişler ücretsiz olarak yapılacak. Bu açıdan bakıldığında turistlerimiz kazançlı çıkacak." (Sputnik)
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