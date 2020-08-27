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Ayasofya Camii ziyaretleri için kıyafet düzenlemesi
86 yıl sonra yeniden cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya girişlerde kıyafet düzenlemesine gidildi.
Turizm 27.08.2020, 16:55
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Müze statüsünden çıkarılarak ibadete açılan Ayasofya'ya girişler için kılık kıyafet düzenlemesi yapıldı.
Buna göre, tarihi yapıya başörtüsüz, şortlu, dekolteli giriş yapılamayacak.
Camiye girişlere yeni kurallar getirildi. Bundan böyle Ayasofya Camii'ne, başörtüsüz, şortlu ve dekolteli kıyafetlerle giriş yapılamayacak.
Bunun için cami girişine uygun kıyafetle giriş için standlar kuruldu. Camiye girişlerde tulum ve başörtü dağıtımı başladı.
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