Avrupalı emekliler günlük 21 Avroya kışı Antalya’da geçirebilecek

Hürriyet Akdeniz’den Salim Uzun’un haberine göre bu amaçla neler yapılabileceğini görüşmek ve yapılacakları planlamak amacıyla otelciler bir toplantı yaptı. "Avrupa'da kalmak Antalya'da tatil yapmaktan daha pahalı" diyen otelciler Avrupa’daki emeklileri için günlük 21 Avro ile Antalya’da tatil yapılabilecekleri bir paket hazırladı.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Recep Yavuz, güncel rakamlar kullanarak hazırladığı çalışmanın ayrıntılarını aktararak şunları söyledi:

Isınma parasına tatil

"Son yaptığım araştırmalara göre; Almanya'da geçtiğimiz yıla göre doğal gaz yüzde 95, Benzin yüzde 35, elektrik yüzde 15, yiyecek içecek yüzde 20 artmış durumda. Brandenburg Federal Tüketici Kurumuna göre; bu yıl iki çocuklu bir aile benzin, doğal gaz, elektrik ve yiyecek içecek için geçen yıldan 3 bin 461 Euro daha fazla ödemek zorunda kalacak. Bu şimdilik böyle, eğer Rusya ile ilişkiler iyice çıkmaza girip vanalar tam kapanırsa, sıkıntı daha da büyüyecek.

Antalya’da tatil evde kalmaktan ucuz

Almanya'da ev bütçesine dair genel bir kural var: Giderlerin yüzde 50'si ev, yaşam, araba, beslenme, ısınma, barınma ya, yüzde 30'u boş zaman, kitap, spor, eğlence ve kişisel giderlere, yüzde 20'si ise krediler, birikim ve çeşitli sigorta poliçelerine gidiyor. Yani ana gider ev ve barınma ile ilgili. Bunu iyi bilen emekli kesim bu kasvetli dönemden uzaklaşmanın peşinde. Şu anda kafalarındaki tek şey artan maliyetlerden kaçarak daha ferah günler geçirmek üzere birkaç aylığına güneşli diyarlara göçmek."

Türkiye rakiplere göre daha şanslı

Avrupa’da yaklaşık 150 milyonluk bir emekli ordusu olduğunu söyleyen Yavuz şöyle devam etti.

"Uzun süreli konaklama paketleri her zaman vardı, ancak şartlar gereği bu sene çok daha önemli hale geldi. Durumu aylar öncesinden okuyan tur operatörleri hazırladıkları çok cazip paketlerle kış döneminde Avrupalı emeklilere uzun süreliğine yurt dışı tatil paketleri ile işareti verdiler. Antalya uzun süreli konaklama paketinde rakiplerine fark atıyor. 3 yıldızdan, 5 yıldıza kadar otel alternatifleri, oda-kahvaltı veya her şey dahil seçenekleri, Avrupa'dan kolay ulaşım imkanı, sağlık alt yapısı ve cezbedici fiyatları Antalya'yı rakiplerine göre oldukça öne çıkarıyor.

Günlük 21 Avroluk paketler

Urlaub tatil rezervasyon sitesi bu alternatifleri tatilcilerin beğenisine sunmuş. Recep Yavuz, "Kumköy'deki 4 yıldızlı, bir oteli örnek olarak alıyorum. Misafir, 15 Kasım 2022-10 Ocak 2023 tarihleri arasındaki 56 gecelemeli paket program için kişi başı 1209 Euro ödeyerek şu hizmetleri alıyor: Almanya-Antalya Gidiş/dönüş uçak bileti, 56 gece/57 gün her şey dahil konaklama (Kahvalti-öğle yemeği-akşam yemeği- gün boyu snacks, günlük kahve & pasta sunumu ve bütün lokal içecekler), Almanya'da Havalimanına tren bileti, Antalya havalimanı-otel arası transferler.

152 otel Avrupalı emekliler için hazır

Turistin günlük giderini bulmak için 1209'u 56'ya bölersek bir turistin günlük gideri, yemesi, içmesi, konaklaması dahil toplamda 21 Euro'ya geliyor. Aynı dönemi evinde geçirirse 21 Euro ile özellikle kış aylarında günü kurtarması imkânsız. Ayrıca yağmurlu Berlin günlerinde vanaları kısıp, battaniyeye sarılarak kışın geçmesini beklemekten çok daha cazip. Yani resim çok net ortada; bu kış Avrupa'da kalmak Antalya'da tatil yapmaktan daha pahalı. Antalya'nın sunduğu bu fırsatlar oteline ve sunulan hizmete göre değişiyor. 56 gün için 511 Euro ödeyebileceği 3 yıldızlı otelde, 9892 Euro'ya ultra lüks 5 yıldızlı otel de mevcut.

Emeklilerin gelirleri arasında farklar var. Emeklilerin gelirleri, çalışırken aldıkları maaş ile doğru orantılı. İşte bu yüzden her emekliye hitap eden 152 otellik alternatif çok önemli. Antalya 152 otel, 50 bin yatak ile 4 ay boyunca kapılarını Avrupalı emeklilere açtı ve misafirlerini bekliyor"