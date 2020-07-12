"Av turizmi ihaleleri tümüyle iptal edilsin"
CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, 'av turizmi' adıyla doğada yapılan katliamlara karşı endemik türlerin korunması için Meclis'te 'Yaşatalım' çağrısı yaptı. Uluslararası sözleşmelere aykırı biçimde av ihaleleri sayesinde doğanın dengesinin bozulduğunu anlatan Barut, "Katliamlara zemin hazırlayan ihaleler iptal edilsin" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuşan Ayhan Barut, "Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli’de kutsal kabul edilen ve 'Hızır’ın Davarı' olarak bilinen dağkeçilerini avlatmak için ihale açtı. Toplam 17 dağkeçisinin avlanması için 13 Temmuz'da yapılacağı duyurulan iptal edildiği duyuruldu ama ülkemizin bir çok bölgesinde de endemik türler için benzer katliam planları söz konusu. Av turizmi adıyla, doğal dengeyi bozduğu gerekçesiyle yaşlı ve hasta hayvanların da hiçbir canlının da katledilmesini istemiyoruz. Bu vahşeti sonsuza dek durdurmalıyız" diye konuştu.
"DOĞA BİZİZ, BİZİ KATLETMEYİN"
Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi'ne göre korunması gereken türlerin avlanmasının yasak olduğuna dikkat çeken Ayhan Barut, şunları kaydetti:
"Nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve kesin olarak koruma altına alınması gereken hayvan türleri avlanılmak isteniyor. Anadolu'nun bir çok bölgesinde korunması gereken canlılarımız için katliam ihaleleri yapılmasını istemiyoruz. Tunceli'de yapılacağı duyurulan ihale iptal edildi ama bu tür ihalelerin artık tümüyle iptali gerekir. Doğayı ve yaşamı, toprağı ve suyu, içindeki bitki ve hayvanı ayırt etmeden tüm canlılarıyla birlikte korumalıyız. Korunması gereken türlerin, uluslararası sözleşmelere aykırı olarak katledilmesine seyirci kalmayın. Doğanın aynı zamanda biz olduğunu unutmayalım. Bizi katletmeyin."
SANATÇILAR DA TEPKİ GÖSTERDİ
Avcılık bir spor değildir, cinayettir. Öldürmek spor olamaz. #YokEtmeYaşat— Tarkan (@tarkan) July 10, 2020
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